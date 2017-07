Der neu aufgerollte Prozess um den Tod eines 81-Jährigen aus Tönisvorst endete gestern mit Urteilen wegen Raubes mit Todesfolge.

Am Freitag erging das Urteil im neu aufgerollten Prozess um den gewaltsamen Tod eines 81-jährigen Rentners in St. Tönis. Die Angeklagten wurden zu Freiheitsstrafen von bis zu sieben Jahren und neun Monaten verurteilt. Die Schwurgerichtskammer des Krefelder Landgerichts ging im Urteil nicht von Mord aus.

Das Strafmaß: sechs bis fast acht Jahre, zum Teil als Jugendstrafen

Vier der Angeklagten wurden wegen Raubes mit Todesfolge zu Jugendstrafen von sechseinhalb bis sieben Jahren und neun Monaten verurteilt. Der fünfte Täter muss wegen besonders schweren Raubes für sechs Jahre ins Gefängnis. Er wurde als Erwachsener verurteilt. Der Richter sprach von einer extrem niederträchtigen Tat. Im Oktober 2014 hatten die Angeklagten dem Rentner aufgelauert und ihn überwältigt, als er Einkäufe aus dem Baumarkt in sein Haus an der Grenzstraße trug. Vier der fünf Täter seien im Haus gewesen, sie beteiligten sich alle an der Misshandlung des Opfers. Der Mann wurde geschlagen, getreten, mit einem Elektroschocker gequält und sein Hals wurde überstreckt. „Die Tat war von ganz hoher krimineller Energie gekennzeichnet”, folgerte der Richter. Die widersprüchlichen Angaben der Angeklagten überzeugten nicht. Wenn man die Einlassungen betrachte, müsse man sich fragen, warum der Rentner überhaupt starb, hieß es in der Urteilsbegründung. Dennoch seien die Geständnisse positiv zu werten.

Die Beweisaufnahme habe ergeben, dass der Tipp zu dem Überfall von einem Verwandten eines der Angeklagten kam. Demnach sollten 100 000 Euro im Tresor des Mannes liegen. Möglicherweise werde gegen ihn noch vor einer anderen Kammer verhandelt werden. Sicher sei auch, dass alle fünf vom Elektroschocker wussten. Allen sei klar gewesen, dass das Gerät eingesetzt werden sollte. Der Mann sei misshandelt worden, um an den Tresorschlüssel zu gelangen und ihm möglicherweise die Ersparnisse seines ganzen Lebens zu nehmen. Das Geschehen habe sich über 20 Minuten lang hingezogen. Die Tötung sei zuvor aber nicht geplant gewesen. Auch ein billigendes In-Kauf-Nehmen des Todes bestätige sich nicht. Der heute 24-Jährige war zur Tatzeit schon erwachsen. Er hatte versucht, die Verantwortung von sich zu schieben. Er habe im Auto gesessen und Magenschmerzen gehabt. Daher habe er sich nicht vom Tatort entfernen können. „Die Einlassung hat mit der Wahrheit nicht allzu viel zu tun”, kommentierte der Richter. Es sei vielmehr so, dass er zwar nicht in Erscheinung treten, aber dennoch an der Beute partizipieren wollte.