Im Forum Corneliusfeld wurden die besten musikalischen Leistungen gewürdigt.

St. Tönis. Die Sitzplätze reichen nicht. Blaue Klappstühle werden neben den langen Sitzreihen im Forum Corneliusfeld aufgestellt. „Auf der Empore befinden sich noch einige freie Plätze“, verkündet eine Stimme über das Mikrofon. Im Forum ist es nicht nur voll, bei den Besuchern herrscht auch eine erwartungsvolle Spannung, und die ist begründet, denn es geht um Oscars.

Stimmengewirr liegt über dem großen Raum, dann wird es plötzlich still. Die ersten Lichtspots über der Bühne sind angegangen, und hinter das weiße Pult treten zwei Schülerinnen. „Wir überreichen heute Abend die wichtigsten Musikpreise überhaupt“, kündigen die beiden Moderatorinnen Karolina Musiol und Marie Schroers an und geben damit den Startschuss zum MEG-Musical-Award.

Schulleiter Birnbrich erhielt den Preis für sein Lebenswerk

Beim traditionellen Musikabend des Michael-Ende-Gymnasiums (MEG) standen in diesem Jahr die kleinen goldenen Figuren mit im Mittelpunkt. Gleich in acht Kategorien, zwei davon als Sonderpreis und eine als Auszeichnung, ließen die Gesichter strahlen und sorgten für manche Überraschung. Denn Schulleiter Paul Birnbrich hatte nicht damit gerechnet, einen Oscar für sein Lebenswerk am MEG zu bekommen. Ein sichtlich überwältigter Schulleiter, der sich über die Auszeichnung freute. Die Sonderpreise gingen an die Licht- und Tontechnik-AG sowie an die Foto- und Video-AG.

Das Programm des Abends war ein bunter Mix aus deutschen und englischen Songs unterschiedlicher Jahrgänge. Klassiker wie der Walzer, vorgetragen vom Orchester, trafen den „Millionär“ von den Prinzen, hier war der Unterstufenchor zu hören, und der Mittelstufenchor sang das „Please don’t stop the music“ von Rihanna. Ob der Megels-Chor mit „Tears in heaven“ oder dem afrikanischen Stück „I Paradisi“, die Formation „Die Band“ mit Werken von Pink Floyd und Ed Sheeran, der Musikkurs der Q1 – sie alle begeisterten die Zuhörer.

Donnernden Applaus erhielt die Willkommensklasse, die gemeinsam mit dem Musikkurs Q1 das Lied „Wie schön du bist“ von Sarah Connor sang. Passend dazu lief eine bunte Video-Collage über die große Leinwand auf der Bühne. Die Solokünstler ragten wie kleine Highlights aus dem Ganzen heraus. Nadim Naimi überraschte mit einem eigenen Rap namens „Starkes Leben“, und Luka Zovko riss mit „Heart of Gold“ und eigener Gitarrenbegleitung die Besucher mit.

Ein Stückchen konnten die Besucher auch in die Vorbereitungen für ein solches Konzert hineinschauen. Luca Borkenhagen und Max Oedinger hatten ein Video der Musikfahrt zusammengestellt. Die Fahrt hatte alle teilnehmenden Musiker für einige Tage nach Morsbach im Oberbergischen geführt.

Einen Oscar hätte an diesem Abend jeder einzelne Musiker verdient gehabt. So aber gab es in den verschiedenen Kategorien für das Orchester, die Chöre, die Willkommensklasse mit Musikkurs Q1 und Zovko als bester Solokünstler die begehrten Trophäen samt Gravur.