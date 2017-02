Gleich drei Paletten Nahrungsmittel wurden gestern verladen. Der Verein freut sich über die Unterstützung durchs Ende-Gymnasium.

Tönisvorst. Da war Ärmel hochkrempeln und Anpacken gefragt: Drei Paletten mit Lebensmitteln hat der Real-Markt an den Höhenhöfen gesten der Tönisvorster Hilfe übergeben. In der Hauptsache mussten Mehl, Zucker und Öl verladen werden.

Bekanntermaßen sind viele ältere Mitbürger bei der Tönisvorster Hilfe engagiert, was bisweilen durchaus zu kleineren Problemen führen kann, wenn schwere körperliche Arbeit gefragt ist. Hier muss sich die Hilfe allerdings nun weniger Sorgen machen. Seit einiger Zeit springen Schüler des Michael-Ende-Gymnasiums (MEG) ein und packen feste mit an. „Ich kann das nicht genug loben“, freut sich Jürgen Beyer, Vorsitzender der Tönisvorster Hilfe. Und damit nicht genug: Die Unterstützung durch das Gymnasium mündet jetzt in einer ganz konkreten Kooperation. „Das wird eine große Hilfe für unseren Verein sein“, so Jürgen Beyer.

Bei der Aktion mit Beteiligung der Schüler hatte die Tönisvorster Hilfe vom 23. bis 28. Januar eine Lebensmittel-Spendenaktion von Real genutzt, um Grundnahrungsmittel zu sammeln. Bereits vorgepackte Tüten mit Lebensmitteln im Wert von fünf Euro waren sehr erfolgreich verkauft worden. Gestern übergab der Leiter des Marktes, Karl Josef Janssen, die Grundnahrungsmittel an den Hilfsverein.

Erneut tritt Jürgen Beyer energisch Gerüchten entgegen, es gebe eigentlich kaum Bedürftige, die auf Lebensmittel-Unterstützung angewiesen seien. „Im Gegenteil, der Bedarf wächst“, sagt Beyer auf Nachfrage der Westdeutschen Zeitung.

Die Tönisvorster Hilfe gibt im 14-tägigen Rhythmus Lebensmittel im Marienheim aus. Die nächste Ausgabe ist am Mittwoch, 15. Februar, von 11.30 bis 13 Uhr.