Ein Tönisvorster und ein Grefrather haben sich am Pastorswall geprügelt.

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen musste ein 39-jähriger Tönisvorster am Sonntag ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 39-jährige hatte sich am späten Abend gegen 22.30 Uhr mit einem 34-jährigen Grefrather im Park am Pastorswall verabredet. Zwischen den beiden sollte laut Polizei ein Klärungsgespräch geführt werden. Anlass waren familiäre Probleme des Älteren, die der 34-Jährige habe schlichten wollen.

Während dieses Gesprächs aber gerieten die Männer in Streit, der sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung auswuchs. Dabei soll, so der bisherige Ermittlungsstand, der Grefrather den Tönisvorster mit dem beschuhten Fuß am Kopf getroffen haben. Der 39-jährige soll daraufhin zu Boden gegangen sein und das Bewusstsein verloren haben. Obwohl der Beschuldigte und ein Zeuge sofort Hilfe leisteten und ein Notarzt alarmiert wurde, befindet sich der Mann in Lebensgefahr. Die Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an. Red