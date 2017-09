Ein möglicher Komplize wird noch gesucht.

St.Tönis. Ein 29-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz wurde am Montagabend im Real-Markt vorläufig festgenommen. Ihm wird mehrfacher gewerbsmäßiger Ladendiebstahl vorgeworfen. Die Ermittlungen zu einem Mittäter dauern noch an. Der gefasste Täter befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Der Ladendetektiv hatte den Mann beobachtet, wie er mit hochwertigen Waren die Kasse passierte, ohne zu bezahlen. Bei einer Überprüfung fanden die Einsatzkräfte Elektrozubehör und Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro. Zudem fanden sie Beweismittel, dass der Mann zuvor in demselben Markt auf gleiche Weise Beute gemacht hatte. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der einschlägig polizeibekannte Festgenommene wohl mit einem Mittäter gehandelt haben dürfte, der das Diebesgut in seinem Fahrzeug lagerte, während sein Komplize die Diebstähle beging. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen und Fahrzeuge am Real-Markt erbittet die Polizei telefonisch unter 02162/3770. Red