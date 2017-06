Christian Klupsch und seine Ehefrau Nicole sind das neue Prinzenpaar in Tönisvorst.

Tönisvorst. Fanfarenklänge der Prinzengarde, große Abordnungen aller Karnevalsvereine der Stadt, die Ex-Prinzen und Ex-Prinzessinnen in großer Zahl – alle an einem Ort und bei fast 30 Grad Außentemperatur ein dreifaches „Klappertüüt“. Und das genau fünf Monate vor dem eigentlichen Karnevalserwachen. Das alles gab es am Sonntag in der Gaststätte „Zum Rosental“. Dort wurden die Tollitäten der kommenden Session vorgestellt, die eben erst in fünf Monaten proklamiert werden.

Bürgermeister Thomas Goßen, der für die Stadt gratulierte, meinte nur trocken, man möge an Präsident Trump twittern „Der Klimawandel hat den Karneval erreicht!“ Es war nicht der einzige Lacher in der kurzweiligen Stunde. Denn davon gab es reichlich bei der lockeren Vorstellung der kommenden Tollitäten, für die Verena Arndt vom Jugendkarnevalsverein (JKV) und Udo van de Vight von der Prinzengarde verantwortlich waren.

Kevin Bruckes und Kim Leonie Steffen sind das Kinderprinzenpaar

Den Vortritt hatte das kommende Kinderprinzenpaar, das in seiner Amtszeit auch das 40-jährige Bestehen des Jugendkarnevalsvereins feiern wird, und aus den Reihen des JKV kommt. Allen voran Kevin Bruckes, der als Prinz Kevin I. antritt und fast immer schon wusste, dass er Kinderprinz wird. Auch eine Prinzessin hatte er schon immer auserkoren – kennt er sie doch von ihrer Geburt an. Denn Kevin gehörte zu den ersten Gratulanten zur Geburt von Kim Leonie Steffen, die als Kim I. an seiner Seite stehen wird.

Über ihre Mütter sind beide bestens mit dem Karneval vertraut und seit vielen Jahren im JKV aktiv. Wie auch die Adjutantin des Kinderprinzen, Lisa-Sophie Giltges. Eher mit dem Eishockey verbandelt ist die Adjutantin der Kinderprinzessin, Celine Schüren. Hobbys des Kinderprinzen sind übrigens Deutsch, Informatik, Physik, Mathe und Tanzen. Die der Kinderprinzessin Schwimmen, Mandoline und Bogenschießen.

Das erwachsene Prinzenpaar stammt aus den Reihen der Prinzengarde und ist, wie Kommandeur Udo van de Vight stolz verkündete, das schon 13. aus den Reihen der Garde. Zum sechs mal elfjährigen Jubiläum der Garde wird deren Vorsitzender Christian Klupsch als Prinz Christian I. die Prinzenkette tragen. Der 39-jährige präsentierte sich als Paradetrommler der Prinzengarde, was er zu Beginn der Vorstellungsrunde noch zeigen konnte.

An seiner Seite als kommende Prinzessin ist seine Frau Nicole, die als Nicky I. regieren wird. Auch sie ist seit vielen Jahren mit dem Karneval verbunden – als Ex-Mariechen der Garde und auch als Mitglied der treuen Husaren. Der Minister des Prinzen ist ortsbekannt als „Trecker-Harry“. Sein Vater Harry Klupsch wird in der Session an seiner Seite stehen. Minister der Prinzessin und auch verantwortlich für Finanzen ist Achim Kuller, dessen Frau Petra lange Jahre Mariechen der Garde war. Selber war er vor über 20 Jahren bereits Prinz in Gellep-Stratum und ist mit dem närrischen Regententum bestens vertraut.