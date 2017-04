Die Grünen bieten einen „Politikparcours“ an, der zwei Stunden lang durch Tönisvorst und Umgebung führen soll.

Tönisvorst. Die Grünen in Tönisvorst wollen versuchen, Jugendliche auf einer Segwaytour für ihre politische Arbeit vor Ort zu interessieren. Ralph Thoms, jugendpolitischer Sprecher der Bündnis-Grünen in Tönisvorst: „Mit Fahrradfahren oder Wandern lockt man heute keine Jugendlichen mehr hinter dem Ofen hervor. Außerdem ist vielen gar nicht so bewusst, wie sehr man Einfluss auf die Geschicke in der Stadt nehmen kann. Zumindest kann man mitgestalten.“

Nun, ob man mit Segway-Touren Jugendliche locken kann, bleibt abzuwarten – der Trend ist schon Jahre alt. Auf jeden Fall planen die Grünen einen „Politikparcours“, der am Samstag, 6. Mai, 12 Uhr, am Verwaltungsgebäude startet. Die Tour soll nach einer kurzen Einweisung rund zwei Stunden dauern. Elisabeth Schwarz und Roland Gobbers, Vorsitzende der Grünen in Tönisvorst: „Geplant sind Haltepunkte an der Flüchtlingsunterkunft und auch an der ,neuen’ Gesamtschule.“ Die Grünen wollen anhand von Beispielen erklären, wie es zu der ein oder anderen Entscheidung gekommen ist und wie man als Bürger beziehungsweise Kommunalpolitiker mitgestalten kann. Karsten Ludwig (24), in Tönisvorst aufgewachsen und Landtagskandidat für die Tönisvorster Grünen, wird die Tour begleiten und erläutern, wie er zur Politik gekommen ist und welche Möglichkeiten zur Mitwirkung es gibt.

Jürgen Cox, Fraktionsvorsitzender: „Ich finde die Idee gut und hoffe, dass wir so ein Interesse für Kommunalpolitik wecken können. Wo und wie die Jugendlichen dann aktiv werden, ist zweitrangig, solange es sich um eine demokratische Partei handelt.“

Für den ersten Parcours stehen zehn Plätze zur Verfügung. Bei Interesse wird im Frühherbst eine weitere Tour geplant. Die Teilnehmer sollten noch keiner politischen Partei angehören und mindestens 16 und höchstens 25 Jahre sein. Unabdingbar ist mindestens der Mofaführerschein, der am 6. Mai vorzulegen ist. Verbindliche Anmeldungen sind bis zum 30. April unter Angaben von Vorname, Name, Telefonnummer und Alter per E-Mail an Juergen.Cox@gruene-toenisvorst.de oder telefonisch unter 02151/936883 möglich. Die Jugendlichen, die dabei sein können, erhalten bis zum 2. Mai eine verbindliche Antwort. Red