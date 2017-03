Jazz-Club Tönisvorst feiert 25-Jähriges

Der Verein zur Förderung des Jazz veranstaltet sechs Konzerte im Jahr – ohne Zuschüsse oder Eintrittsgelder.

Tönisvorst. Der Vorsitzende des Jazz-Clubs Tönisvorst, Falk Oelmann, ist stolz. Und zwar darauf, dass der Club 25-jähriges Bestehen feiern kann. Stolz ist er auch darauf, dass es nach wie vor gelingt, ohne jeden Zuschuss pro Jahr sechs Jazzkonzerte zu veranstalten. Und die sind auch noch kostenfrei, es wird lediglich um eine Spende zur Finanzierung gebeten. Zwar wurde der Jazz-Club Tönisvorst bereits 1991 gegründet, doch offiziell in das Vereinsregister eingetragen und damit beurkundet wurde er am 19. März 1992. Eingetragen ist er beim Kempener Amtsgericht als „Verein zur Förderung des Jazz“ – dieser Zusatz gilt heute noch unverändert.

„Die Bands wissen die gut mitgehenden und bestens aufgelegten Jazzfans als Publikum sehr zu schätzen.“

Falk Oelmann, Jazz-Club-Vorsitzender

Neben den Konzerteinnahmen finanziert sich die Vereinsarbeit durch die Beiträge der 26 Mitglieder und die Spenden der Wirte, bei denen die Konzerte veranstaltet werden. Gespielt wird bei den zumeist von rund 100 Fans besuchten Konzerten die traditionelle Jazzmusik, oft auch „Gute-Laune-Musik“ genannt: Von Rag-time über New Orleans-, Dixieland-, Chicago- bis zur Swingmusik reicht die Palette. Die Stimmung bei den Konzerten, die in St. Tönis im ehemaligen Haus Wirichs, heute „Ravvivi“, und in der „Kleinen Kneipe“ in Vorst stattfinden, ist immer gut. „Die hier auftretenden Bands wissen die gut mitgehenden und bestens aufgelegten Jazzfans als Publikum sehr zu schätzen“, sagt Vorsitzender Oelmann. Die Bands kommen vom Niederrhein, aus Holland, aus dem Ruhrgebiet sowie aus Köln und Düsseldorf.

Falk Oelmann gehört dem Verein als ausgewiesener Jazzfan seit der Gründung an. Den Vorsitz hat er seit zwölf Jahren inne. Stets hört er sich gemeinsam mit dem Geschäftsführer Horst Beicher die Jazzbands vorher an, ehe sie für Auftritte in der Apfelstadt verpflichtet werden. „Die Musik muss stimmen, wir wissen, was unsere Fans erwarten“, sagt Oelmann. Dafür fahren die beiden, oft gemeinsam mit ihren Frauen nach Essen, Aachen und Köln.

„Wir kommen immer bei Plus-Minus-Null heraus“, so Oelmann. Im Jubiläumsjahr sind bei der „chronisch klammen Kasse“ keine großen Feierlichkeiten geplant. Aber sechs Konzerte werden wieder stattfinden. Zum Auftakt gab es einen Auftritt der Band „Super Jazz“ aus Düsseldorf. Nächster Termin ist der 10. Mai. Dann beginnt der Jazz-Abend um 19.30 Uhr im „Ravvivi, Hochstraße 21. Welche Band auftritt, ist noch offen. Weitere Infos gibt es in Kürze im Veranstaltungskalender der Stadt Tönisvorst.

www.toenisvorst.de