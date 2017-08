Rund 30 Jahre nach der Insolvenz der Zangs AG erhalten Mitarbeiter nun Geld, das ihnen zusteht – aber mit Hindernissen.

St. Tönis. Über solche Briefe freut man sich: Nach vielen Jahren wird die Auszahlung einer Summe Geld angekündigt – nicht als unseriöser Lotteriegewinn, sondern als Geld einer Insolvenzmasse aus dem Insolvenzverfahren der Zangs AG. Auch Erika Bürschkes erhielt im April einen solchen Brief. Absender war die IG Metall in Krefeld. „Lieber Kollege Bürschkes, wir freuen uns, dir mitteilen zu können, dass wir jetzt die Freigabe haben, die Auszahlung aus der Schlussüberweisung des Insolvenzverwalters Pipenburg tätigen zu können. Wir bedauern, dass es etwas gedauert hat, mussten aber eine rechtssichere Abwicklung sicherstellen.“ Bis zum 28. April sollten der IG Metall die Bankdaten des Berechtigten mitgeteilt werden.

Erika Bürschkes, seit drei Jahren Witwe, hat dies getan – ebenso, wie weitere ehemalige Mitarbeiter der Zangs AG, mit denen sie in Kontakt steht. Doch es passierte nichts. Bei telefonischen Nachfragen hieß es bei der IG Metall, das Geld liege beim Amtsgericht Krefeld. Dort hieß es, das Geld liege in der Kanzlei von der Fecht. Die will aber das Geld Anfang des Jahres an die IG Metall ausgezahlt haben.

Die Maschinenfabrik Carl Zangs, 1875 von Hermann Schroers für den Bau von Webstühlen gegründet, war ein renommiertes Unternehmen. Der Ingenieur Carl Zangs trat 1892 in das Unternehmen ein und heiratete 1899 Schroers’ Tochter. 1920 wurde die Carl Zangs AG gegründet, vor 30 Jahren meldete das Unternehmen Insolvenz an. Die IG Metall vertrat in einem Verfahren ihre organisierten Beschäftigten. Einen Teil des Geldes erhielten diese vor 30 Jahren, eine weitere Summe sollte jetzt fließen. Auf Grundlage des Sozialplanes von 1986 wurde eine Ausschüttung von 57 106,44 Euro errechnet. Da sich diese Summe auf alle ehemaligen Mitarbeiter bezieht, kämen für Erika Bürschkes einige Hundert Euro in Frage.

Zuständige Mitarbeiterin beim Amt ist im Urlaub

Auf Nachfrage bei der IG Metall war vom Ersten Bevollmächtigten Ralf Claessen zu erfahren, dass die Gewerkschaft einen Teil des Geldes erhalten habe und die Betroffenen erneut anschreiben werde. Der Brief ist inzwischen eingegangen – und endlich ist auch Geld geflossen. Ein Drittel der versprochenen Summe ist auf dem Konto eingegangen. Im Brief heißt es auch, für den Rest des Geld müssten sich die Berechtigten jeweils beim Amtsgericht Krefeld melden. Dort ist die Hinterlegungsstelle zuständig – die zuständige Mitarbeiterin in Urlaub. Red