Am Sonntag wird der katholische Pfarrer Ludwig Kamm in den Ruhestand verabschiedet. Gemeinsam mit der WZ hat er auf seine 27 Jahre als Seelsorger in Vorst und St. Tönis zurückgeblickt.

Tönisvorst. Seine Amtseinführung am 9. Dezember 1990 begann um 15 Uhr. Das weiß Ludwig Kamm noch ganz genau. Ebenso gut kann er sich erinnern, „dass sofort erste Anliegen an mich herangetragen wurden.“ Zum Beispiel zum Turnraum im Vorster Kindergarten. Am kommenden Sonntag steht der katholische Geistliche im Gemeindezentrum Haus Vorst erneut im Mittelpunkt. Doch um Turnräume wird es diesmal sicher nicht gehen: Der Pfarrer von St. Godehard in Vorst und St. Cornelius in St. Tönis wird in den Ruhestand verabschiedet.

Bedeutung der Kirche ist stark zurückgegangen

„Das klappt noch. Ganz so viele Termine habe ich ja nicht mehr“, verrät der 69-Jährige schmunzelnd, als die WZ ihn – sehr kurzfristig – um ein Interview bittet. Und dann blickt er beim Gespräch im Vorster Pfarrhaus auf seine seelsorgerische Tätigkeit in Tönisvorst zurück.

Was hinterlässt Ludwig Kamm? „Einen bestellten Acker – in Vorst und in St. Tönis“, glaubt der Pfarrer. Dabei denkt er nicht etwa an fertiggestellte Neubauten oder notwendige Kirchenrenovierungen, sondern an ganz andere Projekte: die Umgestaltung des Godehard-Festes mit Prozession zu seiner heutigen Form; die Verleihung des Godehard-Preises – „mittlerweile eine Institution“; die Aufwertung des Antoniusfestes; die gut funktionierende Ökumene in Vorst; die Bildung der Godehard-Oktav in Vorst und der Cornelius-Oktav in St. Tönis.

Hat sich die Gemeinde, hat sich die katholische Kirche seit seinem Amtsantritt stark verändert? „Ja, sicher“, antwortet der Geistliche, ohne zu zögern. Das Kirchengebäude stehe zwar immer noch mitten im Dorf. Aber die Präsenz der Kirche sei lange nicht mehr so stark wie vor 27 Jahren. Das könne man an der Zahl der Kirchenbesucher und der Gemeindemitglieder ablesen. Oder an der Zahl der Messdiener: Rund 100 habe es bei seinem Amtsantritt gegeben, aktuell seien es etwa 25.

„Ich finde die Entwicklung schade. Den Menschen fehlt eine Menge, sie verpassen eine Menge.“ Vor allem die Gelegenheit, ein Stück Geborgenheit bei Gott finden zu können. Denn Geiz oder Gier, von denen das Leben bestimmt werde, trage die Menschen irgendwann nicht mehr.

Ludwig Kamm ist oft im afrikanischen Burundi. Dort erlebt er Kirche ganz anders. Im Zachäus-Haus könnten die jungen Leute nicht verstehen, wie man ohne Gott leben könne. Und zu Gottesdiensten der Schönstatt-Bewegung in Bujumbura, die er erlebt hat, seien tausende junge Leute gekommen.