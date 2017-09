Kein Grund zum Jubel ist auch diese Nachricht: EP Stein in St. Tönis hat seine Türen endgültig geschlossen, auch der Telefonanschluss existiert schon nicht mehr. Erst im September 2016 hatte Patrick Stein das Elektronik-Geschäft „Brings und Weckauf“ übernommen, das an gleicher Stelle 34 Jahre existiert hatte. Stein war für die Stammkundschaft ein alter Bekannter, da er schon seit zehn Jahren im Unternehmen gearbeitet hatte. Nach der Übernahme passte er das Sortiment an, nahm zusätzlich weiße Ware auf. Doch das neue Konzept ging offenbar nicht auf, Folge war die Schließung. Das Ladenlokal ist schon ausgeräumt. Überraschend kommt das Aus für aufmerksame Bürger wohl nicht. Schon vor einigen Wochen hatte sich ein WZ-Leser im Telefonat mit der Redaktion besorgt gezeigt. Er sagte schon damals, dass man als St. Töniser weitere Wege in Kauf nehmen müsse, wenn es diesen Service an der Krefelder Straße nicht mehr gäbe. Der Fall ist nun leider eingetreten. Junge Köche in der Lehrküche der ehemaligen Sekundarschule Die Junge Union Tönisvorst und ihr neuer Vorsitzender Michael Landskron haben ein gemeinsames Kochen in der Lehrküche der ehemaligen Sekundarschule (ab diesem Schuljahr bekanntlich ja Rupert-Neudeck-Gesamtschule) ausgerichtet. Unter der Leitung der CDU-Ratsfrau Anke Dubberke, die seit über 20 Jahren in ihrer Freizeit in einem Kochclub der Familienbildungsstätte tätig ist, lernten die Jugendlichen den Spaß am Kochen kennen. Auch der verantwortungsbewusste Umgang mit Lebensmitteln und gesunde Ernährung war Teil des Programms, bei der jede Gruppe ihr Gericht anschließend präsentierte. „Wir wollen dies zu Weihnachten auf jeden Fall noch einmal wiederholen – vielleicht mit einem gemeinsamen Plätzchenbacken“, so Landskron. Noch jüngere Köche bekommen professionelle Beratung Wir bleiben beim Kochen: Mit einem großen Blech Panna Cotta, kleinen Häppchen, Erdbeeren, Gewürzen, Ausstechförmchen und allerlei anderem Zubehör aus der Küche besuchte Martina Lepsy die Offene Ganztagsschule am Plutoweg in Wekeln. Im Rahmen des Ferienprogramms „Wekelner Kunstsommer“ zeigte die Willicher Gastronomin und Küchenchefin des gleichnamigen Restaurants für Fischspezialitäten den Kindern, wie man mit Kreativität und einigen Handgriffen „Kunst auf dem Teller“ entstehen lässt. „Beim Anrichten von Speisen ist von uns Köchen ja viel Phantasie gefragt - und deshalb ist ein solches Projekt für Kinder besonders geeignet, denn sie gehen phantasievoll und unbefangen an solche Aufgaben heran“, war Martina Lepsy zu Beginn der Veranstaltung gespannt. Die jungen Köche zauberten aus den herzhaften und süßen Zutaten denn auch viele interessante, eigene Variationen und arrangierten sie ansprechend auf den Tellern. Zur Belohnung fürs engagierte Mitmachen wurden die Kreationen nach dem zweistündigen Workshop gemeinsam verzehrt. Zu Beginn des Vormittags stellte Martina Lepsy in einem Gespräch mit der Initiatorin des Programms, Maike Porada, ihr Projekt auf dem Roten Sofa vor.

Die Sangesfreunde vom Männerchor Lank-Latum und vom MGV Cäcilia Schiefbahn sind zusammen auf Tour gegangen. Mit dem Bus fuhren die Chorfreunde mit ihren Frauen und einigen Gästen in Richtung Essen. Bei herrlichem Sonnenschein ging es dann zunächst auf eine beschauliche Schiffstour auf dem schönen Baldeneysee See mit Kaffee und Kuchen. Nach rund zwei Stunden Fahrt entlang der schicken Uferpromenaden kehrten die Ausflügler in die „Südtiroler Stuben“ ein. Dort zeigten die Sangesfreunde unter der Leitung von Chorleiter Frank Scholzen überzeugenden a-capella-Gesang – zur Freude der vielen Besucher auf den Terrassen des Ausfluglokals. Danach hatten sich die Chöre die Spezialitäten aus der Tiroler Küche verdient. Beschwingt ging es spätabends wieeder Richtung Meerbusch und Schiefbahn. Die befreundeten Chöre treten seit einigen Jahren oft gemeinsam auf. Wer mitsingen möchte: Freitags ab 20.15 Uhr wird in der Gaststätte „Be dem Bur“ geprobt. Kartoffelessen und eine Schatzsuche in der Nacht Rund um die Knolle geht es am Kartoffelfest bei den Heimat- und Geschichtsfreunden Willich rund um das Museum Kamps Pitter im Oetkerpark in Schiefbahn am 15. September ab 17 Uhr. An dem Tag werden Kartoffeln im Pännchen gegart und Stockbrote am Lagerfeuer gebacken. Dazu schmecken Quark, Zaziki und Rohkost. Eine Überraschung fehlt auch hier nicht: Wie immer wartet ein Schatz auf die Kinder, der bei der Nachtwanderung erobert werden will. Taschenlampen mitbringen! Der Eintritt ist wie immer frei. Firma Vohwinkel – nicht Voßdahls Zum Abschluss noch eine kleine Korrektur: Bei der Berichterstattung über das Richtfest am Neubau im Bereich Marktstraße/Hospitalstraße/Niedertorstraße in St. Tönis hatten wir geschrieben, dass dort früher die Spedition Voßdahls beheimatet war. Ein aufmerksamer Leser hat es gemerkt: Die Firma hieß Vohwinkel. Wir bitten den Irrtum zu entschuldigen.