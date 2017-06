Wenn die Einrichtung fertig ist, soll eine Turnhalle wieder freigeräumt werden.

St. Tönis. Der Tönisvorster Bürgermeister Thomas Goßen hat im Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales und Sport mitgeteilt, dass die Flüchtlingscontainer am Lenenweg in St. Tönis wahrscheinlich in diesem Monat bezugsfähig seien. Derzeit werde dort das entsprechende Mobiliar eingeräumt.

Wenn die Einrichtung fertig sei, werde, so Goßen weiter, die kleine Turnhalle in der Jahnsportanlage freigeräumt. So dass sie dann spätestens nach den Sommerferien für die Vereine und Schulen wieder zur Verfügung stehe.

Grundsätzlich führte der Bürgermeister aus, dass man derzeit gut mit der bei diesem Thema zuständigen Bezirksregierung Arnsberg zusammen arbeite. Nach dem derzeitigen Stand sei Tönisvorst verpflichtet, weitere 126 Flüchtlinge aufzunehmen.

Es gebe dazu zwei verschiedene Quoten. Einmal die der noch nicht anerkannten Flüchtlinge; hier müsse Tönisvorst noch 67 Personen aufnehmen. Bei der anderen Quote, hier haben die Flüchtlinge schon ein Bleiberecht, kämen in nächster Zeit noch weitere 59 Personen.

Bürgermeister Goßen war nach den Gesprächen mit Arnsberg zuversichtlich, dass das fehlende Kontingent nicht auf einen Schlag, sondern in Etappen in den nächsten Wochen aufgefüllt werde. Dies sei nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge auch zumutbar und zu leisten. Man wisse natürlich nicht, fügte er hinzu, wie die Entwicklung weiter verlaufe. schö