Der vierte Ferienspaß der Stadt Tönisvorst ist im vollen Gange.

Tönisvorst. Seit der vergangenen Woche läuft der vierte Ferienspaß der Stadt Tönisvorst auf dem Gelände der Realschule Leonardo da Vinci. „Jedes Jahr werden es mehr Kinder“, so Tanja Bruckes vom Leitungsteam. „Und viele sind nicht zum ersten Mal dabei“. Die Sechs- bis 13-Jährigen werden täglich mit diversen, wechselnden Angeboten von über 20 Teamern bespaßt. Ihnen stehen dabei zwei Kreativräume, ein Spiel- und ein Entspannungsraum sowie Turnhalle und Außengelände zur Verfügung. Dazu kommen dann besondere Events – wie der Tagesausflug nach Xanten in den archäologischen Park Mitte der Woche. Was die Kinder dort ganz besonders begeistert hat? Die Kreativangebote. So durften sie Wachstafeln und römische Münzen herstellen – was Einiges an Geschicklichkeit verlangte.

Befreien aus einer Hülle aus Bauklötzen

Geschicklichkeit war auch gefragt, als einen Tag später Experte Garvin Diekhof zu Besuch kam mit seinem Projekt „Da staunste Bauklötze“. Dabei lassen sich die Kinder zunächst mit Holzbauklötzen rundum „einmauern“ und sollen anschließend von innen selbst befreien – natürlich ohne die Hülle aus Klötzen zum Einsturz zu bringen.

An einem weiteren Nachmittag kam dann das große Rettungsteam zum Einsatz: Ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst rückte aus und die Kinder hatten die Gelegenheit, das Einsatzfahrzeug ausführlich zu inspizieren und sich von den Feuerwehrleuten viele spannende Abläufe erklären zu lassen.

Auch in dieser Woche stehen wieder viele Angebote auf dem Programm. Betreuerin Jessi Pfeifer freut sich schon auf den Ausflug heute und auf den morgigen Tag.