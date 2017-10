Insgesamt rund 700 Besucher hörten sechs verschiedene Bands.

St. Tönis. „Ich erinnere mich an Rocknächte in Shorts“, bedauerten einige Zuschauer mit Blick aufs Wetter. Das war aber alles halb so wild, da das Programm der 22. Tönisvorster Rocknacht ohnehin ausschließlich im Forum stattfand.

Mit ruhigen Klängen starteten Steven Hein & N-1 in den Abend und gaben einen Vorgeschmack auf alles, was noch kommen würde. Die erste Band, „Bioholz“ aus Viersen, war wegen des Vergessens ihres Textes beim Young Talents Wettbewerb bereits bei Jan Böhmermann zu sehen. Diese Anekdote kam natürlich nicht zu kurz. „Jetzt kommt das Lied, das uns zu Böhmermann brachte“, kündigte Sänger Leon Gellings an, bevor die Band mit „Wenn ich ein Einhorn wär“ loslegte.

Sehr kurzfristig hatte die Band „The Boy Who Cried Wolf“ aus persönlichen Gründen abgesagt. Nach vielen Telefonaten sagte die Siegener Band „Errorsdown“ um Sängerin Kendra Pilling spontan zu. Das Publikum nahm es gelassen hin und war begeistert von der Band.

Mit „Omnibus Prime“ kamen die Spaßvögel vom Dienst auf die Bühne. Die Krefelder scherzten eine Stunde lang selbstironisch vor sich hin und unterhielt das Publikum vortrefflich. „Kommt doch mal zwei Schritte nach vorne. Das tut euch auch nicht weh. Dafür sehen wir euch besser“, bat Sänger Lukas das Publikum zu Beginn. Das Publikum kam daraufhin exakt zwei Schritte näher ran. Nach kurzer „Umbaupause“ – Gitarre gegen Posaune – gaben die Krefelder noch eine Zugabe, bevor sie die Bühne für die Duisburger Band „Dirty D’sire“ räumen mussten. Die Band feierte im Forum den Abschluss einer erfolgreichen Deutschland-Tour und hatte „richtig Bock“ drauf, wie Sänger Rob Lee verkündete.

Kaum richtig mit dem Set angefangen, trat Hektik auf: Wegen eines Feueralarms musste der Saal geräumt werden. Innerhalb kürzester Zeit waren die über 100 Zuschauer aus dem Forum raus. 15 Minuten später gab die Feuerwehr es wieder frei: Fehlalarm! Nach ein paar Minuten kam das offizielle „Go“ von Seiten des Orga-Teams. „Lasst uns das Forum noch einmal zum Brennen bringen!“, kündigt Sänger Dee an, bevor er von seinen Bandkollegen unterbrochen wird: „Also – nicht wortwörtlich! Metaphorisch!“

Mit „Flash Forward“ kam dann der Opener 2016 zurück auf die Hauptbühne. Die Band aus dem Ruhrpott brachte das Forum noch einmal zum Beben – und Sänger Stefan Weigel musste feststellen, dass seine Hose gerissen war.

Der Krefelder DJ Meskla ließ den Abend gebührend ausklingen. Das Fazit des Orga-Teams fiel positiv aus: „Die Rocknacht war ein voller Erfolg.“ tab