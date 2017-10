Reimer Martens und Udo Beine aus Tönisvorst und Elita Grafke aus Willich sind im Nabu aktiv.

Tönisvorst. Udo Beine ist einer, der mit offenen Augen durch die Welt geht. Er schaut nicht weg, wenn er wilde Müllkippen im Wald entdeckt. Und er schweigt schon gar nicht, wenn er die Verursacher quasi an der geöffneten Heckklappe des Autos auf frischer Tat ertappt. Umwelt- und Naturschutz – dafür wirbt der Vorster schon seit mehr als vier Jahrzehnten unermüdlich. Für den Naturschutzbund (Nabu) Krefeld/Kreis Viersen ist er oft unterwegs.

Reimer Martens aus St. Tönis ist seit fast zehn Jahren Landschaftswächter in Tönisvorst. Er ist als Außendienstmitarbeiter der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Viersen seit 2009 derjenige, der Missstände gegen die Natur aufdecken, festhalten und einschätzen soll und der sofort aktiv werden kann, wenn Bürger ihm Umweltvergehen melden. Je nach Schwere der Straftat kann er Ordnungsamt oder Polizei alarmieren. Denn: „Ein Kavaliersdelikt ist das nicht.“

Elita Grafke aus Schiefbahn ist im Mai mit dem Umweltpreis der Stadt Willich ausgezeichnet worden. Sie hat in Zusammenarbeit mit Zweitklässlern die Ausstellung „Wilder Müll – eine lebensbedrohliche Gefahr für Tiere“ zusammengestellt.

Fuchs mit einem aufgeschnittenen Plastikball auf dem Kopf

Gezeigt werden in der Sparkasse ausgestopfte Tiere – Greifvögel, die sich in Angelschnüren verheddert haben, die einen Fetzen Plastik im Schnabel halten. Ein Fuchs, dessen Kopf in einem aufgeschnittenen Plastikball steckt. Ein Igel, dessen Schnauze tief in einem Kaffee-Pappbecher versenkt ist. Auf zwei Quadratmetern haben Grafke und die Kinder Situationen dargestellt, die Tiere in Not zeigen, weil sie Müll aufgepickt haben, der nicht in ihre Lebensumgebung gehört. Dort aber immer häufiger zu finden ist.

St. Tönis ist der zehnte Ausstellungsort. Ein besonderer, betont Grafke: „Ich habe hier so viel Resonanz erfahren.“ Reimer Martens stimmt ihr zu: Zur Eröffnung kamen Landwirte und Jäger, die wiederum in ihren Kreisen auf die Schau aufmerksam machen. Jäger Franz Dieter Bürgers beispielsweise schrieb an Kollegen: „Wenn das Müllbewusstsein der Besucher geweckt wird und sie ihre Eindrücke weitergeben, kann viel zum Schutz der Tierwelt getan werden.“

Genau da setzen Martens, Grafke und Beine an. Informieren, sensibilisieren, Kontakte knüpfen, Achtlosigkeit aufbrechen und ein neues Verantwortungsbewusstsein für Natur, Tier und damit auch für den Menschen schaffen.

Reimer Martens, seit 25 Jahren im Nabu aktiv, zeigt sich von den Impulsen, die vom Start der Ausstellung in der Stadt ausgegangen ist, begeistert. „Das Potenzial in der Stadt ist sehr groß“, sagt er und verweist auf Erfolge, wenn man Gruppen und Vereine direkt auf Projekte und Mitmachaktionen für „eine saubere Landschaft in der Apfelstadt“ aufmerksam macht.