St. Tönis. Ein recht unruhiges Wochenende haben die Einsatzkräfte des St. Töniser Löschzuges der Freiwilligen Feuerwehr hinter sind. Das begann am Freitag, als der Zug kurz nach 19.30 Uhr zu einem angeblichen Brand in einer Lagerhalle am Tempelsweg gerufen wurde. Mit drei Fahrzeugen und etwa 15 Leuten rückte die Wehr aus. Das Ganze entpuppte sich als Fehlalarm, lediglich die Alarmanlage musste zurückgesetzt werden.

Am Samstag gegen 20.56 Uhr brannte an der Benrader Straße, Höhe Hasenheide, ein Elektroauto. Die Feuerwehr ging mit Schaum vor und schaffte es so, dass das Feuer in wenigen Minuten gelöscht war. Allerdings brannte der Wagen völlig aus. Die 20 Einsatzkräfte konnten mit ihren vier Wagen nach einer Dreiviertelstunde wieder abrücken. Die Brandursache ist unklar.

Am Sonntag mussten die Wehrleute am Corneliusplatz eine Wohnung öffnen, weil sich darin eine hilflose Person befand. „Wir konnten diesen Menschen dann schnell dem Rettungsdienst übergeben“, schildert Feuerwehr-Pressesprecher Markus Hergett die Situation. Hier waren 15 Leute mit von der Partie. kor