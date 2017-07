St. Tönis. Zum neunten Mal haben die Mitglieder des „Round Table“ am Samstagabend zum Rockkonzert auf den St. Töniser Rathausplatz geladen. Und wie immer, wenn das Wetter mitspielt, kommen etwa 1000 Menschen, um Musik zu hören, Cocktails zu trinken und Bekannte zu treffen.

Auf der Bühne standen diesmal die Roxx Busters, die die großen Hits von Pink Floyd, Supertramp, Deep Purple, Queen, Phil Collins, Michael Jackson, U2, Aerosmith und AC/DC gekonnt coverten. Bis Mitternacht unterhielten die Musiker ihr Publikum wieder mit lauter Rockmusik. Ärger mit den Anwohnern habe es aber noch nie gegeben, sagt Daniel Mertens, Pressesprecher des Clubs. Schon vor Beginn des Konzerts war der Rathausplatz gut besucht. Das angrenzende italienische Restaurant „Ravvivi“ hatte zusätzlich zur Außengastronomie Bierbänke und lange Tische aufgestellt, die ebenfalls alle schon früh besetzt waren.

An den Stehtischen knubbelten sich die Gäste. Nur vor der Bühne war noch Platz, der aber schnell gefüllt wurde, als die Band die ersten Töne spielte.

Elf Mitglieder zwischen 26 und 40 Jahren sind es, die das jährliche Rock-Konzert in der Ortsmitte stemmen. Allerdings hatten sie in diesem Jahr Hilfe bei Organisation und Getränkeausschank bekommen. Der befreundete Ladies’ Circle aus Frankfurt am Main war mit im Boot und der im vorigen Jahr gegründete Tönisvorster Service Club Old Tablers, ein Club für alle Round Tablers, die die magische Altersgrenze von 40 Jahren überschritten haben, half ebenfalls mit. Außerdem standen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst und Mitglieder der Handballabteilung des TV Vorst in den Getränkepavillons.

Gesponsert wurde die Veranstaltung in diesem Jahr vom Gartenpark Borgshof, der auch für die Verpflegung sorgte, dem Autohaus Hülsemann, den Alexianern und Immobilien Engels.

Gegessen und getrunken wurde bei „Rock am Rathaus“ für den guten Zweck. „Den Erlös spenden wir für nationale Projekte“, sagt der Pressesprecher. In diesem Jahr sollen von den Einnahmen der Round Tables Warnwesten für die Ausflüge der Tönisvorster Kindergartenkinder gekauft werden. Der Ladies’ Circle unterstützt mit dem eingenommen Geld Familien, die ein krebskrankes Kind betreuen.

Das jährliche Sommerkonzert ist die größte Veranstaltung von Round Table Tönisvorst. Aber auch beim Karneval sind die „Tabler“ mit einem Getränkestand dabei, ebenso wie beim Tag des Kindes in St. Tönis und bei der Aktion „Raus aus dem toten Winkel“, die in Grundschulen durchgeführt wird.