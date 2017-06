Um Leerstände in den Ortskernen von Tönisvorst und Willich kümmern sich nicht nur die Einzelhändler, sondern auch die Städte.

Willich/Tönisvorst. Manche Einzelhändler starren auf die Konkurrenz durch das Internet wie das Kaninchen auf die Schlange. Andere bleiben gelassen – so wie Stefan Robben vom Werbering St. Tönis. „Ich blicke mit Optimismus nach vorne“, sagt er und berichtet von einem „interessanten Einkaufsstandort“, den man in St. Tönis habe.

Bestätigt fühlt sich Robben durch die jüngste Neuansiedlung im Ortskern: Die Optiker-Kette Pleines hat an der Hochstraße ein neues Ladenlokal bezogen. „Die überlegen sich vorher ganz genau, welches Potenzial ein Ort hat“, sagt der Werbering-Chef zufrieden.

Neues Bistro „Bacco“ ersetzt „Café Himmlisch“

Einige Leerstände gibt es allerdings auch an der Hochstraße. Dies betrifft zum Beispiel das ehemalige „Fotostudio 1“ von Ira Ingenpaß. „Dafür hat es aber schon mehrere Interessenten gegeben“, berichtet Robben. Pohl Moden schließe Ende des Jahres aus Altersgründen, er sei sich aber sicher, dass es für das attraktive Ladenlokal schnell etwas Neues gebe, so der Werbering-Vorsitzende. V.I.P. Jeans zieht von der Hochstraße 36 in eine Immobilie der Sparkasse an der Krefelder Straße – und für das bisherige Ladenlokal gibt es dem Vernehmen nach auch schon Interessenten.

Weniger erfreulich aus Sicht von Robben: Die Deutsche Bank hat ihr Ladenlokal aufgegeben, der Mietvertrag dort laufe aber noch einige Jahre. So lange sei also auch mit einem Leerstand zu rechnen.

Um Leerstände in der Stadt kümmert sich Wirtschaftsförderer Markus Hergett. Auch er sieht „keinen Grund zur Sorge“ in St. Tönis. Von seinem Arbeitsplatz an der Hochstraße aus hat er das Einzelhandelsgeschehen stets im Blick – weshalb er auch sieht, dass im bisherigen „Café Himmlisch“ eine Neueröffnung bevor steht: Zwei Tönisvorster (einer davon hat an der Hochstraße ein Geschäft für italienische Spezialitäten) siedeln dort das Bistro „Bacco“ mit kleiner Frühstücks-, Mittags- und Abendkarte sowie Außengastronomie an. „Das freut mich sehr“, sagt Hergett. Die Stadt ist der Vermieter.

Das sagt der IHK-Vize-Präsident Lebendige Innenstädte möchte Rainer Höppner auch in der Zukunft sehen. Der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Schiefbahn und Vize-Präsident der IHK Mittlerer Niederrhein ist davon überzeugt, dass zum jetzigen Zeitpunkt „strategische Entscheidungen“ getroffen werden müssen. Man dürfe nicht erst reagieren, wenn die Leerstände nicht mehr zu stoppen seien. Ein „qualitatives Leerstandsmanagement“ sei notwendig. Die Städte könnten dabei aktiv eingreifen – zum Beispiel, um Probleme mit dem Brandschutz in veralteten Ladenlokalen zu lösen. Als positives Beispiel nennt Höppner hier Immobilien am Markt in Alt-Willich, die von der Stadt übernommen wurden. Höppner setzt sich auch in Bund und Land dafür ein, die Kommunen bei dieser wichtigen Aufgabe finanziell zu unterstützen.

Auch in Tönisvorst seien einige leerstehende Geschäfte zumindest temporär aber nicht zu vermeiden. Was teils auch an alten Ladenlokalen liegt, die zu klein oder stark sanierungsbedürftig sind.

Das gilt auch für die Nachbarstadt Willich, weiß Citymanagerin Christel Holter, die sich schwerpunktmäßig um Leerstände in Alt-Willich kümmert. Sie macht das bereits seit 2011 und kann erfreut feststellen: „Mittlerweile kommen Interessenten sogar auf uns zu, wenn sie ein Ladenlokal suchen.“ Das war zum Beispiel bei der Neuansiedlung von Subway am Kreisverkehr in Alt-Willich so.