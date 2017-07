Wohnen mit Service für über 80-Jährige und eine Tagespflege mit 16 Plätzen – für diese Drei-Millionen-Pläne würde die Genossenschaft in St. Tönis investieren. Und setzt offensiv auf die Unterstützung der Stadt.

Tönisvorst. Das eine Millionenprojekt ist so gut wie abgeschlossen (Sanierung von Mehrfamilienhäusern am Corneliusplatz), da bringt sich die Allgemeine Wohnungsgenossenschaft (AWG) Tönisvorst für ein nächstes in Position.

Sie will bis zu 600 000 Euro an Eigenkapital investieren und zwölf Wohnungen mit Service für über 80-Jährige errichten. Baulich verzahnt werden soll dieses Gebäude nach Möglichkeit mit einer Tagespflegeeinrichtung mit 16 Plätzen. Für beide Angebote – das Wohnen im Alter und für eine Betreuung über Tag – gebe es in Tönisvorst erhöhten Bedarf (siehe Kasten). Insgesamt kalkuliert die AWG die Kosten für diese Pläne auf rund drei Millionen Euro.

168 Wohnungen für Menschen über 80 fehlen in Tönisvorst

Walter Schöler, Vorstandsmitglied der AWG, blättert in der kommunalen Pflegeplanung für den Kreis. Den Jahresbericht 2017, der jüngst im Kreisausschuss vorgelegt wurde, hat er sich genau angesehen und festgestellt: Im Kreis Viersen fehlen 636 Wohnungen für über 80-Jährige mit Service (etwa Hilfe im Haushalt, bei Einkäufen, begleitete Arztbesuche etc) bis zum Jahr 2020. „Auf Tönisvorst entfallen davon allein 168 Wohnungen. Ein deutlicher Bedarf“, sagt Schöler. Einen „vernünftigen Wohnblock“ wolle man schaffen, sagt Schöler. Über Eigenkapital in Höhe von 20, 25 Prozent der Komplettsumme verfüge die AWG. Auf öffentliche Förderung setzt sie. Was fehlt? Ein Grundstück.

1000 Quadratmeter in innenstadtnaher Lage

Hier wendet sich Schöler offensiv und öffentlich an die Stadt. Für die zwölf Wohnungen kalkuliert er jeweils 50 Quadratmeter. Macht summa summarum 600 Quadratmeter Wohnfläche. Eine angedockte, aber autarke Tagespflegeeinrichtung mit 16 Plätzen, die den festgestellten Fehlbedarf in Tönisvorst decken würde, kalkuliert Schöler noch einmal 300 Quadratmeter Platzbedarf dazu.

Um das Vorhaben realisieren zu können, ist daher ein rund 1000 Quadratmeter großes Grundstück in Innenstadtnaher Lage notwendig. „Wir haben so eines nicht“, so Schöler und sagt mit Blick auf den AWG-eigenen Immobilienbestand: „Wir müssten einen unserer Mietblocks dafür abbrechen. Das wollen wir nicht.“ Vor vier, fünf Jahren hätte man über den Standort Corneliusplatz (Hausnummer 56, 58, 60) nachdenken können, bevor man ihn modernisiert habe.

Bürgermeister Goßen soll das Thema in die Politik tragen

Thomas Goßen, Bürgermeister der Stadt, sitzt im Aufsichtsrat der AWG. Er kennt also die Idee, die einstimmig in dem Gremium mitgetragen worden sind. Goßen soll nun den Ball im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung weiter in die Politik spielen und das Vorhaben in entsprechenden Ausschüssen zum Thema machen. Zumal gerade die Diskussion um einen zentralen Verwaltungssitz und die mögliche Aufgabe von Standorten wieder an Fahrt gewinnt.