Meinung Kommentar: Der Name passt zum Standort

13 Tage vor Beginn der Anmeldewoche, in der sich entscheiden wird, ob die Sekundarschule Tönisvorst in eine Gesamtschule umgewandelt wird, hatte Schulleiter Andreas Kaiser eine Person zu Gast, die Kollegen, Eltern und Schüler spürbar euphorisierte. Christel Neudeck kam zur Pressekonferenz, auf der ihr Mann als neuer Namensgeber der Gesamtschule in spe vorgestellt wurde. Sie ermunterte zum Lernen, Lesen, zum Tun und zum Handeln, ganz so, wie ihr Mann seine und ihre gemeinsamen Lebenspläne befüllt hatte. Rastlos im Versuch, Mitmenschlichkeit zu leben, gleichzeitig kraftvoll in sich ruhend – so kam die Mittsiebzigerin daher. Sie freute sich sichtlich, dass künftig Jugendliche aus Tönisvorst die Begriffspaare Humanität und Hilfe im Sinne der Neudecks weiterentwickeln wollen.

Der Zeitpunkt der Namensgebung war natürlich nicht zufällig gewählt. Die Schule nimmt den medialen Rückenwind vor der mit Spannung erwarteten Anmeldetage gerne mit. Das ist klug überlegt. Viel wichtiger aber ist, dass Rupert Neudeck während der Namensfindung überzeugt hat und er zum Standort passt. Mit dem Vorster Medikamentenhilfswerk action medeor haben die Neudecks gut zusammengearbeitet. Der Name ist eine gute Wahl und Neudecks Haltung eine gute Orientierung. Die Schule hat einen neuen Kompass.