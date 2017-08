Gestern starteten die Fünftklässler der neugegründeten Rupert-Neudeck-Gesamtschule in St. Tönis.

Tönisvorst. Einen Schritt in eine für sie neue Zukunft haben gestern nicht nur die Fünftklässler an der Rupert-Neudeck-Gesamtschule in Tönisvorst gemacht. Auch die Lehrer betreten Neuland. Denn mit Beginn des neuen Schuljahres ist aus der Sekundar- eine Gesamtschule geworden.

Für die insgesamt 108 neuen Schüler begann ihr erster Tag in der neuen Umgebung gestern mit einem Gottesdienst, der von dem fünften Jahrgang des vergangenen Schuljahres gestaltet wurde. Dieser gab seinen neuen Schulkameraden gute Wünsche mit auf den Weg. „Ich habe in viele lachende und strahlende Gesichter geschaut“, freute sich Schulleiter Andreas Kaiser.

An den ersten fünf Tagen gibt es noch keinen normalen Unterricht

Nach der Einschulungsfeier ging es für die Neulinge mit den jeweiligen Klassenlehrern in eine der insgesamt vier Klassen, von denen eine Inklusionsklasse ist. „Sie wird unter anderem von vier Sonderpädagogen betreut. Die Klassenlehrerin der Inklusionsklasse ist auch Sonderpädagogin“, erläutert Kaiser. Nach eineinhalb Stunden war der erste Schultag auch schon vorbei. Bis einschließlich nächsten Mittwoch haben die Schüler noch Zeit, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Erst dann beginnt der wirkliche Unterricht. „Die ersten fünf Tage verbringen diese Schüler ausschließlich mit ihren Klassenlehrern“, sagt Kaiser. Zusammen richten sie ihre Klassen ein, machen aber beispielsweise auch mal eine Schulrallye. Ein guter Anfang mit den Klassenlehrern sei pädagogisch besonders wichtig – davon ist Kaiser überzeugt.

Kaiser und seine Kollegen müssen in der nächsten Zeit ein Konzept für die Oberstufe entwickeln, die es an der neuen Gesamtschule aber erst in zirka zwei Jahren geben wird. Dafür müssen unter anderem neue Lehrer eingestellt werden. Darüber hinaus ist es für Kaiser auch wichtig, dem Namen Rupert-Neudeck-Gesamtschule gerecht zu werden. „Schließlich verwalten wir in gewisser Weise Neudecks Erbe“, so Kaiser. In der Sekundarstufe eins soll das im Rahmen der Wahlfächer passieren, später in der Oberstufe würden sich dafür die sogenannten Projektkurse eignen. Bevor es soweit ist, müssen entsprechende Projekte aber noch mit Inhalten gefüllt werden.

Auch die neue Homepage muss noch mit weiteren Inhalten gefüllt werden. Diese ist aber bereits online:

www.rng-tv.de