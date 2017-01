Tönisvorst Chance für Kultur-Nachwuchs

Die Initiative „Ortschaf(f)t Kultur“ lädt zur „Open Stage“ ein.

Tönisvorst. Die junge Kulturszene Tönisvorst soll aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt werden. Das ist die Idee hinter dem Projekt „Ortschaf(f)t Kultur Tönisvorst“, das Ende des vergangenen Jahres von einer Hand voll engagierter Frauen und Männer gegründet worden ist.

Die Initiative dazu ging von der gebürtigen Tönisvorsterin Anika Scheil aus, die im September 2016 eine entsprechende Facebook-Gruppe an den Start brachte. „Coole Veranstaltungen muss man suchen und fast immer die Stadt verlassen. Es wird Zeit, für die neue Generation mal ein bisschen Kultur zu schaffen. Wo sind die Slams, die Bands, die Künstler und Schauspieler? Hier geht es nicht um Perfektion, sondern um das, was man kann.“ So erklärte sie damals.

Mittlerweile hat es mehrere Treffen der Gruppe gegeben, in der sich teils auch bekannte Tönisvorster wie Michael Franken und Heinz Hox engagieren. Die erste konkrete Veranstaltung ist schon geplant: Am Freitag, 10. März, wird es eine „Open Stage“ im JFZ an der Gelderner Straße geben.

Um was geht es? „Du hast ein besonderes Talent und möchtest es endlich mal jemanden zeigen? Du singst gerne, rappst, tanzt, kannst ein Instrument spielen, bringst Leute zum Lachen, bist künstlerisch tätig, trägst gerne Geschichten und Gedichte vor? Dann bist du bei uns genau richtig“, heißt es von Seiten der Organisatoren. Neben Anika Scheil sind dies Joanne Thie und Tabea Beckers.

Ziel der drei jungen Frauen ist es, eine offene Bühne für jedermann zu etablieren: „Egal ob Amateur oder Profi. Auf unserer Bühne kannst du dein Talent präsentieren! Alles ist möglich, und jeder ist gerne gesehen.“ Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich – „nach oben gibt es keine Altersbegrenzung“, verrät Tabea.

Die erste Show am 10. März im JFZ beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Wie viel Zeit jeder Künstler dort bekommt, hängt auch von der Zahl der Anmeldungen ab. In der Bewerbung ist wichtig, ob man allein oder in einer Gruppe auftritt, wie alt man ist und was man gerne präsentieren möchte. Einsendeschluss ist am 25. Februar unter folgender E-Mail-Adresse:

openstage.osk@toenisvorst.org