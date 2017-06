Tönisvorst. Bei mehr als 31 Grad im Schatten ist auch einem Radlader zu heiß geworden. Das Gerät ist am späten Donnerstagnachmittag auf einem Feld an der Kreisstraße 17 in Clörath in Brand geraten.

Der Feuerwehr bescherte das ganz schön viel Arbeit. Die Wehrmänner waren fast eineinhalb Stunden im Einsatz, ehe sie alle Flammen gelöscht hatten.Vor Ort kümmerten sich die Löschzüge Willich, Anrath und Clörath mit insgesamt sieben Fahrzeugen um den Brand in freier Natur. Die Gefahr von Bränden – zum Beispiel in Wäldern – wird in den nächsten Tagen wohl kaum geringer werden. Red