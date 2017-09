Ein Franchisenehmer will auf einem 3500 Quadratmeter großen Grundstück in Höhenhofe eine 400 Quadratmeter große Trainingshalle der Hundeschule „Martin Rütter DOGS“ errichten. Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein.

Zu den freien Ladenlokalen in der St. Töniser Innenstadt: Bereits neu eröffnet hatte zuletzt „V. I. P.-Mode“ im ehemaligen Ladenlokal Herrenmode Peeren. Früher war das Modegeschäft an der Hochstraße 36. Das Ladenlokal dort steht noch leer, die Eigentümerfamilie lege Wert auf eine „hochwertige Folgevermietung, die den Standort ergänzt“. Neu eröffnet hat im früheren Geschäft der Fotografin Ira Ingenpaß das Sport-Studio „BodyArea“. Noch kein neuer Vermieter gibt es offenbar für das große Ladenlokal an der Hochstraße 5, das zuletzt die Deutsche Bank nutzte. Die Ausschussmitglieder staunten ob der Miet-Höhe: Anfangs waren monatlich 7000 Euro gefordert (ohne Nebenkosten), jetzt sollen es 5250 Euro sein. Größe: Je 180 Quadratmeter in Erdgeschoss und Keller.