Der 16-Jährige verbringt ein Jahr in den USA.

Kempen/Tönisvorst. Der Kempener SPD-Bundestagsabgeordnete Udo Schiefner hat Alexander Gleich aus Tönisvorst für die Teilnahme am Parlamentarischen Patenschafts-Programm (PPP) des Deutschen Bundestages nominiert. Der 16-jährige Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums in Willich wird damit sein nächstes Schuljahr in einer fünfköpfigen Gastfamilie in der kleinen Stadt Mercer im Bundesstaat Wisconsin verbringen. Alexander ist einer der wenigen, die bereits wissen, in welchen Bundesstaat und zu welcher Gastfamilie ihn das PPP vermittelt hat.

Ab Mai findet in Berlin eine Vorbereitung auf das Jahr in den USA statt. Der Niederrheiner wird die örtliche Highschool (146 Schüler) besuchen, an der sein Gastvater im Fach Sport unterrichtet. Alexander freut sich bereits auf die Aufnahme in die Highschool-Football- und Basketballteams. Den Kontakt zu seinen Eltern will er in dieser Zeit per Skype halten. Seinem Paten Udo Schiefner hat er zugesagt, ihn während seines Auslandsjahres mit Eindrücken aus den USA zu versorgen.

Der Deutsche Bundestag vergibt jedes Jahr Stipendien für ein Austauschjahr in den USA an Schülerinnen und Schüler und junge Berufstätige. Bundestagsabgeordnete wählen die Stipendiaten aus und sind für die Zeit in den USA als sogenannte Paten ansprechbar. Das Parlamentarische Patenschafts-Programm gibt es seit 1983.

Das PPP ist ein gemeinsames Programm des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses. Regelmäßig kommen auch junge Amerikaner nach Deutschland. Red