Tönisvorst-Vorst 27-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Tönisvorst-Vorst. Am Freitag gegen 22.05 Uhr befuhr eine 27jährige PKW-Führerin aus Tönisvorst-Vorst in Vorst die Lindenallee aus Richtung Kempener Straße kommend in Richtung Hauptstraße. In Höhe Haus 10 lenkte sie ihr Fahrzeug nach rechts und fuhr gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich die PKW-Führerin mit ihrem Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Sie wurde leicht verletzt. Ihr musste eine Blutprobe entnommen werden.