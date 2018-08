Viersen. Einen tödlichen Unfall hat es am Dienstag in Viersen-Süchteln gegeben. Ein älterer Mann aus Düsseldorf starb an den Folgen seiner Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei war der 80-Jährige aus Düsseldorf am Dienstag gegen 21.55 Uhr mit seinem Auto auf der Grefrather Straße unterwegs, als er ungebremst gegen einen parkenden Pkw prallte. Dabei wurde das parkende Fahrzeug auf ein weiteres Auto aufgeschoben und der Airbag des Seniors ausgelöst.

Am Donnerstagmorgen ist der Düsseldorfer an seinen schweren Verletzungen gestorben, erklären die Beamten. red