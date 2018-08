Konzession ist noch immer nicht auf Erol Norman übertragen worden. Ein weiteres Problem: Manche Autos sind nicht aufzufinden.

Nettetal. Die Querelen um das Nettetaler Taxi-Unternehmen Janssen scheinen nicht abzunehmen. Seit Dezember steckt die Firma mit der Rufnummer 4711 in der Insolvenz. Einst galt Taxi Janssen mit rund 640 Mitarbeitern und einer Flotte von knapp 350 Wagen als eines der größten deutschen Taxi-Unternehmen – und Anfang des Jahres sah es auch danach aus, als würde es einen nahezu nahtlosen Übergang geben. Inzwischen sind die Fronten verhärtet.

Der Meerbuscher Taxi-Unternehmer Erol Norman hatte im Februar angekündigt, rund 850 000 Euro in Taxi Janssen investieren zu wollen, um den Taxi- und Mietwagenbereich zu übernehmen. Mit der Übernahme von 250 Fahrzeugen und 350 Mitarbeitern werde die neue Erol-Norman-Gruppe das größte Taxiunternehmen Deutschlands, sagte Norman damals.

Die Fronten sind verhärtet

Weil zu dem Zeitpunkt ein Vorvertrag geschlossen worden war, wurde es Norman laut Insolvenzverwalter Axel Kleinschmidt erlaubt, bereits in der Karnevalszeit mit dem neuen Namen zu werben. Etliche der Janssen-Taxis fuhren mit überklebten Logos. Ende Februar gab es einen Übertragungsvertrag. Darin vereinbart war eine aufschiebende Wirkung, berichtet Kleinschmidt, gebunden an die Umschreibung. Und genau daran hängt es nun.

Noch immer ist die Konzession noch nicht auf den neuen Eigentümer übertragen worden. Norman sagt: „Für die 250 Wagen, die ich übernehmen will, habe ich bislang keine Unterlagen bekommen, also kann ich die Konzession nicht umschreiben lassen.“ Kleinschmidt sagt: „Der Antrag, der am 30. April für die Konzessionsumschreibung eingereicht wurde, war unvollständig.“ Erst zuletzt habe er Norman weitere rund 60 Kfz-Briefe übergeben. „Wir haben seit mehreren Monaten die Bestätigung vom Kreis, dass von unserer Seite alles da ist“, sagt Jan Anger, Anwalt in der Kanzlei Kleinschmidt und Partner. Vor Kurzem hatten die beiden einen Termin beim Kreis. „Wir treiben die Umschreibung jetzt selbst voran“, erklärt Kleinschmidt. Er bestätigt, dass der Kaufpreis bezahlt worden sei.

Die Umschreibung muss der Kreis genehmigen. Dafür spreche unter anderem ein Gutachter eine Empfehlung bezüglich der Zuverlässigkeit aus, heißt es vom Kreis. Die Liquidität eines neuen Investors sei auch sicherheitsrelevant, sagt Frederik Wilhelmsmeyer, stellvertretender Geschäftsführer beim deutschen Taxi- und Mietwagenverband: „Man muss in der Lage sein, Reparaturen zu bezahlen, etwa wenn die Bremsen ausgetauscht werden müssen.“

Beim Antrag auf Übertragung von Lizenzen ginge es „vorrangig nicht um Fahrzeuge, sondern um das Recht, in einer Kommune ein Fahrzeug als Taxi betreiben zu dürfen“, teilt der Kreis mit. Dass eine Übertragung nicht genehmigt wurde, sei nicht bekannt.