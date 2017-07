Das Festival „Eier mit Speck“ steht an. Der Campingplatz öffnet heute, Bands spielen ab morgen. Sonntag könnte es noch Tageskarten geben.

Viersen. Die Bühne steht, es kann losgehen: Tausende Musikfans aus ganz Deutschland strömen ab heute nach Viersen, um ein entspanntes Wochenende am Hohen Busch zu genießen. Für einen abwechslungsreichen Musik-Mix hat das Organisationsteam mit Christoph „Tappi“ Tappesser, Christoph „Budda“ Jinkertz, Jürgen und Saori Haigh gesorgt. Klein, fein, familiär – so lieben Festivalfans ihr „Eier mit Speck“. Für alle Besucher das Wichtigste zum Festival:

Was muss ich einpacken?

Zelt, Luftmatratze, Schlafsack, Klamotten. Auch lustige Kostüme wie rosa Plüschhasen oder manngroße Spiegeleier sind gern gesehen. Mit Blick auf die Wetterprognose empfiehlt sich auch ein Regenponcho.

Keine Zahnbürste?

Muss nicht sein. Für alles, was man vergessen hat, gibt es „Hedwig“, einen alten Wohnwagen, der auf dem Festivalgelände steht und wie ein kleiner Kiosk alles bietet, was man so braucht: Zahncreme, Deo, Shampoo, Slipeinlagen und Ohrstöpsel zum Beispiel. Wer zum Tanzen die nervige Handtasche loswerden will, deponiert sie im Wohnwagen bei „Chantal“, der Schaufensterpuppe.

Darf ich Getränke mitnehmen?

Nein, nicht aufs Festivalgelände. Dort gibt es Speisen und Getränke zu kaufen. Trinkwasser gibt es auch auf dem Zeltplatz.

Ab wann kann ich anreisen?

Die Zeltplätze öffnen heute um 10 Uhr. Damit man sein Gepäck nicht weit schleppen muss, gibt es eine Entladezone. Sie ist heute bis 20 Uhr geöffnet, morgen bis 13 Uhr. Wer mit dem Wohnmobil kommt, sollte die Plakette gut sichtbar in die Windschutzscheibe kleben. Ohne Plakette kommt man nicht in den Wohnmobilbereich. Schnell noch eine kaufen geht nicht, die Plätze sind alle belegt.

Wer spielt eigentlich?

Viele gute Bands der verschiedensten Genres, darunter Hip-Hop und Punk, Metal, Pop, Alternative und Rock’n’Roll. Das Organisationsteam ist das ganze Jahr auf Festivals unterwegs, um das Line-Up zusammenzustellen. Faustregel: Wer auf dem „Eier mit Speck“ spielen will, muss zunächst die Veranstalter begeistern. Den Auftakt machen traditionell die Sieger des Viersener Bandcontests „Young Talents“, in diesem Jahr sind das Slik Tiger (Freitag, 15 Uhr, Einlass aufs Gelände 14 Uhr). Weiter geht es morgen mit Flash Forward, The Tips, The Movement, Agent Fresco, Die Boys, Hardcore Superstar und Turbostaat.

Am Samstag ist Einlass um 12 Uhr, es spielen James Kakande, Smash Hit Combo, Elfmorgen, MC Rene, Montreal, Alice Merton, Motorjesus, Terrorgruppe, Devin Townsend Project und The Baseballs. Am Sonntag ist Einlass um 11.30 Uhr, es spielen Smile and Burn, Pierce Brothers, Illbilly Hitec, Mydy Rabycad, Swiss & Die Andern, Cryssis, Russkaja und Die Orsons.