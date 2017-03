Viersen - Süchteln. Am Samstagmorgen, gegen 04.10 Uhr, gelangten unbekannte Täter in den Verkaufsraum einer Tankstelle auf der Tönisvorster Straße. Die Täter hebelten solange an der Eingangstür, bis die Scheibe zerbrach. Die Einbrecher erbeuteten unter anderem Zigaretten und flüchteten danach zu Fuß in Richtung Niers. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige erbittet die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0