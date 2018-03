Kreis Viersen. Der Dienstag dürfte für viele Pendler und Eltern stressig werden. Der Grund: Die Gewerkschaft Verdi hat zahlreiche Betriebe des öffentlichen Dienstes zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind Mönchengladbach und Krefeld, im Kreis Viersen sind es laut Gewerkschaft die Städte Willich, Tönisvorst und Viersen. In anderen Kreis-Kommunen, beispielsweise in Grefrath und Kempen, seien dagegen diesmal keine Warnstreiks geplant, sagte gestern Dominik Kofent im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Willicher ist Verdi-Bezirksgeschäftsführer am Linken Niederrhein.

In den genannten Streik-Städten sind seiner Aussage zufolge „alle Beschäftigten, Praktikanten und Auszubildenden“ aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Wie viele von ihnen tatsächlich mitmachen, wird sich aber erst am Dienstag zeigen. „Es gibt keinen Zwang zum Streik, es handelt sich um einen Aufruf“, betont der Gewerkschafter. Er erwartet eine hohe Beteiligung unter den Arbeitern (beispielsweise in der städtischen Grünpflege), unter den Erzieherinnen und Erziehern sowie in der Kommunalverwaltung, sprich: in den Rathäusern. Kita-Schließungen soll es, so Dominik Kofent, in Willich und Tönisvorst voraussichtlich nicht geben. „Notgruppen sind aber möglich.“

So auch in Willich, wo die Tageseinrichtung Kantstraße „angekündigt bestreikt“ wird. Der Betriebsleiter Kindergärten, Michael Süßbeck, teilte mit, dass der Betrieb jedoch „mit Notbesetzung und entsprechenden organisatorischen Maßnahmen fortgeführt“ werden könne. „Die Eltern sind angesprochen und informiert worden und werden, so möglich, ihre Kinder nicht bringen oder früher abholen.“

Von der Tönisvorster Stadtspitze kam diese offizielle Mitteilung: Es sei das Recht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an diesem Streik teilzunehmen. Zugleich sei es Wesen des Streiks, dass die Arbeitgeberseite eben nicht wisse, welche Auswirkungen dies konkret auf den Betrieb haben werde. „Von daher kann ich keine Aussage dazu machen, ob und inwiefern die Tönisvorster Stadtverwaltung betroffen sein wird“, sagte Bürgermeister Thomas Goßen. Vorsorglich wurden am Montag in den städtischen Kindertageseinrichtungen, Familienzentren und Offenen Ganztagsgrundschulen entsprechende Aushänge angebracht. Denn auch hier gelte: Ob und in welcher Form eine Betreuung stattfinden könne, lasse sich nicht feststellen. „Auf diese Situation müssen sich die Eltern und Erziehungsberechtigten einstellen können, weshalb wir über den Aushang und persönliche Ansprache beim Abholen der Kinder darauf aufmerksam machen“, so Goßen.

Am Montagmittag war klar: Die Einrichtungen „Mullewapp“ und „Wiesenzauber“ werden definitiv bestreikt. Ganz sicher können sich aber auch die Eltern bei anderen Kitas nicht sein. „Der Streik richtet sich nicht gegen Eltern und ihre Kinder“, sagt Philipp Einfalt von der GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft). Es gehe um eine angemessene Lohnerhöhung für die Beschäftigten in den Kitas und für den gesamten öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen. „Sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro – das klingt viel, ist aber notwendig, um die pädagogische Arbeit angemessen zu bezahlen, gerade vor dem Hintergrund des großen Fachkräftemangels in den öffentlichen Kitas“, so Einfalt zu den Forderungen der Gewerkschafter.

Auf jeden Fall stark betroffen ist der öffentliche Personennahverkehr. Wie die NEW gestern meldete, wird der gesamte, von ihr betriebene Schulbus- und Linienverkehr in Mönchengladbach eingestellt. Das Gleiche gilt für den Linienverkehr in Viersen, die Schulbusse im sogenannten freigestellten Schülerverkehr sollen jedoch planmäßig fahren. Auch in den übrigen Bedienungsgebieten der NEW-Verkehrsunternehmen sei streikbedingt mit Einschränkungen zu rechnen.

Die Stadtwerke Krefeld (SWK) werden ebenfalls bestreikt. Unter anderem die Straßenbahnlinie 041 zwischen Krefeld und St. Tönis soll durch Busse ersetzt werden, die Busline 068 (Krefeld/St. Tönis/Kempen), um ein weiteres Beispiel zu nennen, entfällt komplett. Unterm Strich müssen also viele Menschen im gesamten Kreisgebiet am Dienstag Alternativen für den Weg von A nach B finden.