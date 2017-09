Die Deckenplatten seien nicht mehr ausreichend befestigt. Sperrung soll bis zum Jahresende dauern.

Viersen. Die Stadt Viersen hat gestern kurzfristig die große Sporthalle der Johannes-Kepler-Realschule in Süchteln für den Betrieb gesperrt. „Wie bei der gesperrten Halle des Clara-Schumann-Gymnasiums in Dülken zeigte sich bei der Prüfung auch in Süchteln, dass die Aufhängung der Deckenplatten nicht den heutigen Sicherheitsanforderungen entspricht“, erklärte Stadtsprecher Frank Schliffke. Nach ersten Erkenntnissen empfehle der Gutachter nicht nur, die Aufhängungen nachzurüsten. Vielmehr habe er angeregt, zusätzlich die Deckenplatten zu ersetzen. Die damals verwendeten Platten würden einem härteren Ballaufprall nicht standhalten. Erst vor zehn Jahren gab es in der Sporthalle eine Deckensanierung für mehr als 140 000 Euro, nachdem Feuchtigkeitsschäden entdeckt worden waren.

ASV Süchteln ist von der Sperrung am ärgsten betroffen

Betroffen von der Sperrung – sie soll bis Jahresende dauern – sind nicht nur die Realschüler, sondern auch die gut 3100 Mitglieder des ASV Süchteln. Der Verein nutzt die Halle an allen Tagen der Woche. „Stadtverwaltung und Verein versuchen gemeinsam, so schnell wie möglich so viele Hallenstunden wie möglich in andere Hallen im Umkreis zu verlegen“, erklärte Schliffke. Die Halle der Johannes-Keppler-Realschule ist die wichtigste Halle für den ASV. Von der Schließung sind zunächst die Handball- und die Trampolin-Abteilung und die Herzsportgruppen betroffen. Nach der Umstellung auf Winterzeit kommen auch noch die Leichtathletik- und Fußballkinder hinzu, denn sie trainieren im Winter in der Halle. Der ASV-Vorsitzende Wolfgang Güdden sagte gestern: „Die Schließung ist eine Katastrophe für uns.“

Aktuell entwerfe der Verein einen Notfallplan für das Wochenende. „Danach schauen wir weiter.“ Verschärft wird die Lage dadurch, dass ausgerechnet am Wochenende die neue Handball-Saison beginnt. Als Ausweichhalle steht die Karl-Rieger-Halle zur Verfügung. Dort sind eigentlich die Volleyballer untergebracht, doch deren Spielbetrieb beginnt erst eine Woche später.

Riesige Probleme sieht Güdden auf den Verein mit Blick auf den regelmäßigen Trainingsbetrieb zukommen. Etwa bei den Trampolinturnern. Die Karl-Rieger-Halle sei zwar grundsätzlich hoch genug für sie, doch die Zugänge der Sportstätte seien nicht groß genug, um dort die Trampoline hineinzubekommen. „Da kann man niemandem einen Vorwurf machen. Die Sportverwaltung bemüht sich, uns zu helfen. Doch eins ist auch sicher: Das kostet uns garantiert Mitglieder“, sagt Wolfgang Güdden. Er hofft, dass die Hallenschließung dazu genutzt wird, gleichzeitig den Boden zu erneuern. Der wurde bislang häufig geflickt und sei in einem erbärmlichen Zustand. „Wenn das mitangepackt würde, dann hätte sich der riesige organisatorische Aufwand rund um die Schließung wenigstens gelohnt“, betont Güdden.

Ein ähnliches Konzept fährt die Stadt Viersen aktuell bei der Anne-Frank-Gesamtschule an der Lindenstraße. Dort werden energetische Sanierung und die Beseitigung von Statik- und Brandschutzmängeln zusammen erledigt. Für 15 Monate müssen die knapp 630 dort unterrichteten Schüler das Gebäude verlassen.

Vor knapp einem Monat hatte die Stadt auch die Sporthalle des Clara-Schumann-Gymnasiums aus Sicherheitsgründen kurzfristig gesperrt, nachdem Baustatiker bei einer Prüfung Mängel entdeckt hatten. Die Halle soll voraussichtlich in den Herbstferien saniert werden.