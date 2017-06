Die Verwaltung empfiehlt der Politik, die Idee nicht weiter zu verfolgen. Ausschuss entscheidet.

Viersen. Gibt es die „nette Toilette“ bald auch in Viersen? Das Projekt sieht vor, dass teilnehmende Gastronomen auch Nicht-Kunden ihre Toiletten gratis zur Verfügung stellen und dafür eine finanzielle Entschädigung von der Stadt erhalten. Der Wirtschaftsförderungsausschuss hatte auf Antrag der SPD im Februar beschlossen, dass die Verwaltung prüfen solle, ob das auf Freiwilligkeit basierende System in Viersen eingeführt werden könnte. Die Stadt prüfte die Umsetzbarkeit – und kommt zum Schluss, das Thema nicht weiter verfolgen zu wollen.

In der Beschlussvorlage, über die in der kommenden Sitzung des Ausschusses am 27. Juni abgestimmt wird, legt die Verwaltung die Gründe für diese Entscheidung dar. So habe eine stichprobenartige Befragung von teilnehmenden Gastronomen unter anderem in Düsseldorf ergeben, dass sich diese über die starke Verschmutzung der Toiletten beschwert hätten. Stichproben nahm die Stadt auch in Viersen selbst: Dort befragte sie unter anderem einen Gastronomen in der Innenstadt. Dieser habe sich aufgrund einer anzunehmenden hohen Verschmutzung der Toiletten und einem verbundenen Reinigungsaufwand gegen das Konzept „nette Toilette“ ausgesprochen. Er wolle weiterhin Fußgängern den Gang zu seiner Toilette nicht verwehren, sich aber das Recht vorbehalten, Menschen das auch zu verweigern. Die Stadt weist zudem darauf hin, die Gastronomen signalisierten, ihre Toiletten in Ausnahmefällen für Passanten kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Ein Grund für die Ablehnung sind die Kosten für die Stadt

Neben den wenigen für das Projekt aufgeschlossenen Gastronomen führt die Stadt auch den Kostenaufwand gegen die „nette Toilette“ an. Die Verwaltung rechnet vor, dass allein die Kosten für die Nutzungsrechte und der Werbekosten für die „nette Toilette“ bei rund 3500 Euro lägen. Hinzu kämen die monatlichen Reinigungszuschüsse an die Gastronomen. Gäbe es zum Beispiel zehn teilnehmende Betriebe, müssten pro Jahr 9000 Euro Zuschüsse an die Betriebe gezahlt werden.

Für die SPD ist das Thema noch nicht beendet, wie Ausschussmitglied Ulf-Alexander Hippel sagt. Er habe das Gefühl, die Stadt habe nach einem Grund gesucht, das Thema „zu Grabe zu tragen.“ Die Toilettensituation in Viersen sei seit Jahren schwelendes Thema, die „nette Toilette“ ein guter Lösungsansatz – auch deshalb werde seine Fraktion der Beschlussvorlage voraussichtlich nicht zustimmen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Stefan Sillekens seinen Parteikollegen sagen, „dass wir in der Sache nachbohren sollten“.