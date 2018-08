Ulrike Heines geht nach 29 Jahren in der Tageseinrichtung in den Ruhestand.

Viersen. Seit 29 Jahren als Erzieherin in der Katholischen Tageseinrichtung für Kinder St. Lambertus, Breyell, ist jetzt Ulrike Heines in den Ruhestand eingetreten.

Bereits in jungen Jahren wollte sie Erzieherin werden, mit 14 Jahren lernte sie den Kindergarten Brigittenheim in Kaldenkirchen besser kennen. An der Abendschule machte Heines die mittlere Reife, das war die Voraussetzung für eine Ausbildung zur Erzieherin. Dafür lernte sie an der Fachschule für Sozialpädagogik in der Liebfrauenschule in Mönchengladbach.

Ulrike Heines bleibt im Vorstand des Fördervereins St. Anna

Ein notwendiges Berufspraktikum für den Abschluss führte sie ins Studienheim St. Albert in Dülken. Dabei handelte es sich um das bischöfliche Jungeninternat, das dem Albertus-Magnus-Gymnasium angeschlossen war. Dort war Ulrike Heines vier Jahre beschäftigt. Inzwischen hatte sie geheiratet und zwei Töchter zur Welt gebracht und nahm auch eine Auszeit.

Im April 1989 begann Heines ihre Tätigkeit in der Kita Breyell, die sich damals noch an der Josefstraße befand. Ulrike Heines pflegte einen herzlichen und liebevollen Umgang mit den Kindern.

Außerdem zog die Kita nach Loirfeld und es gab auch pädagogische Veränderungen, durch Entwicklungen im Bereich der Pädagogik, die Ulrike Heines und ihr Team aufnahmen. Beim Abschied äußerte sich das ganze Team der Kita: „Mit Ulrike Heines verlieren wir eine fähige Mitarbeiterin, die schon jetzt von den Kindern sehr vermisst wird.“

Sie will die Zeit im Ruhestand sinnvoll nutzen. Sie wird auch künftig mit der Kirchenarbeit in der Pfarrgemeinde St. Anna, Schaag, verbunden bleiben, bleibt im Vorstand des Fördervereins St. Anna und steht unverändert ihrem Ehemann Burkhard bei der Messdienerbetreuung von St. Anna hilfreich zur Seite. Red