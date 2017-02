Jeckes ABC D wie Damensitzung

Damensitzungen sind ein fester Bestandteil des Karnevals am Niederrhein. Im Willicher Stadtteil Anrath sind es dabei ausgerechnet die Herren der Schöpfung, die den Frauen einige unbeschwerte, fröhliche Stunden bereiten: Der Männerchor „Orpheus“ organisiert seit genau 30 Jahren die Damensitzungen, die mittlerweile mit dem modernen Namen „Lady-Time“ versehen wurden und seit fünf Jahren offiziell vom Anrather Kulturverein präsentiert werden.

„Unser damaliger Vorsitzender Hans-Theo Ohlenforst hatte vor 30 Jahren die Idee“, erinnert sich der heutige Orpheus-Boss, Bernd Straeten. Zu der Zeit gab es entsprechende Sitzungen auch von der katholischen Frauengemeinschaft und dem Karnevalsverein „Spouljonges“, gestaltet ausschließlich durch eigene Kräfte.

Der MGV „Orpheus“ legte ein anderes Konzept vor. So engagierte er zusätzlich noch auswärtige Künstler, bot außerdem Live-Musik – und hatte großen Erfolg damit, der noch bis heute anhält: Mittlerweile lädt der Anrather Männerchor in jeder Session zu drei Sitzungen in die Josefshalle ein, mehr als 300 Damen sind bei jeder dabei.

„Wir haben anlässlich unseres Jubiläums in diesem Jahr wieder ein Spitzenprogramm zusammengestellt“, schwärmt Bernd Straeten. Im Elferrat hält Sitzungspräsidentin Sibylle Konnertz die närrischen Fäden in der Hand. Mit dabei sind unter anderem die als „Rampensau“ bekannte Irene Kühne aus Xanten, eine „Landpomeranze“ aus Düsseldorf sowie „Lieselotte Lotterlappen“. Am 14., 15. und 16. Februar ist es in der Josefshalle wieder soweit. Los geht es an allen Tagen um 17.11 Uhr.

Bei den ersten beiden dieser drei Sitzungen gibt es übrigens eine weitere Anrather Besonderheit: Vor dem eigentlichen Programm servieren die Herren Kaffee und Kuchen. Bekleidet sind sie dabei mit Schürzchen und Häubchen – was die Damen immer mit großem Hallo begrüßen. WD