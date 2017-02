N wie Nelkensamstag heißt es heute in der jecken Rubrik der WZ.

Nelken, Rosen, Tulpen, Veilchen – es wird blumig, wenn der Straßenkarneval in die heiße Phase geht. Dabei hatte der Rosenmontag ursprünglich nichts mit der Pflanze zu tun. Laut Duden kommt der Rosenmontag eher vom Niederrheinischen rasen(d)montag, Westmitteldeutsch rosen, was so viel wie „toben“ und „rasen“ heißt. Also war der Tag eher ein rasender, ein wilder Montag.

Wild wird es schon am Nelkensamstag, wenn die ersten Züge ziehen. In Oedt gibt es seit 2011 wieder einen. Damit hat man geschickt eine Nische besetzt und lockt auch viele Teilnehmer aus der Umgebung an. Besonders viele Landjugenden waren in den vergangenen Jahren mit großen Wagen, Musik und guter Laune dabei. Um 14.11 Uhr geht der Oedter Zug in diesem Jahr an der Kirchstraße in Mülhausen los und führt unter anderem über die Haupt- und Johannes-Girmes-Straße in Oedt bis er sich Am Schwarzen Graben auflöst.

Am Tulpensonntag bleiben im Kreis Viersen keine Narren-Wünsche offen. Wer will, kann schon morgens ab 10.45 Uhr mit einem Zug in Hinsbeck beginnen, ab 11.11 Uhr in Viersen beim Rintger Veedelszog zusehen und ab 13.15 Uhr den Tulpensonntagszug in Lobberich bestaunen. Ab 14.11 Uhr hat man dann die Auswahl. In St. Tönis erwarten die Organisatoren 35 Gruppen, die die Zuschauer mit guter Stimmung und Kamelle versorgen. Auch in Viersen startet der Zug um 14.11 Uhr.

Am Rosenmontag können die Narren den Tag in Süchteln beginnen, wo sich der Zug um 10.11 Uhr in Bewegung setzt. Eine Besonderheit ist seit Jahren der Zug in Niederkrüchten-Overhetfeld, der ab 11.11 Uhr zieht. Im „OKV“ haben die Kinder das Sagen und veranstalten in eigener Regie den Zug durchs Dorf. Besonders freut man sich in Kempen auf den Zug unter dem Motto „Wenn Kemp’sche Jecke trecke“. Die Enttäuschung über die Absage des Zuges im vergangenen Jahr soll in diesem Jahr mit einem stimmungsvollen Zug vergessen werden. Um 12.11 Uhr geht es los. Den „wohl größten Rosenmontagszug am linken Niederrhein“ beanspruchen die Dülkener für sich. Um 14.11 Uhr zieht der Zug dort los.

Und wer dann immer noch nicht genug hat, der kann am Veilchendienstag in Mönchengladbach ab 13.11 Uhr den Narren zusehen, die unter dem Motto „Gladbach umarmt die Welt“ ziehen. Über 4000 Teilnehmer präsentieren sich in Fußgruppen, mit Wagen, in Musikkapellen und Reitergruppen den erwarteten 350 000 Zuschauern.

Übrigens: Man muss gar nicht bis Nelkensamstag warten, um den ersten Karnevalszug am Niederrhein zu sehen. Traditionell zieht man nördlich des Kreises Viersen schon etwas früher. In diesem Jahr lockt der Wankumer Karnevalszug am Sonntag ab 14.11 Uhr wieder viele Zuschauer auch aus der Nachbarschaft an. ulli