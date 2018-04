Mit einer Probe in der Music Academy ist der Rockchor 60 plus in Viersen gestartet.

Viersen. Rund 130 musikbegeisterte Best Ager haben sich vor der Kickoff-Probe des Rockchors 60 plus angemeldet. Obwohl davon nicht alle beim ersten Termin da waren und zum Teil erst nächste Woche dazukommen wollen, war der Raum in der Music Academy bei der ersten Probe prall gefüllt. Getreu dem Motto „Never too old for Rock’n’Roll“ singen die über Sechzigjährigen ab jetzt jeden Mittwoch Rock-Hits der 60er- und 70er-Jahre, mit denen sie ihre Jugend verbracht haben. Darunter zum Beispiel „Smoke on the water“ von Deep Purple und „Another brick in the wall“ von Pink Floyd. Schirmherr des Projekts ist der Musiker und Produzent Dieter Falk.

Bald soll es ein Konzert mit allen bundesweiten Chors geben

Im vergangenen Jahr tourte Falk mit dem Pop-Oratorium „Luther“ und tausenden Sängern durch ganz Deutschland. Ein Drittel der Sänger gehörte zu der Altersgruppe der über Sechzigjährigen. „Ich habe mich während den Proben mit vielen Sängern unterhalten und sie gefragt, auf was sie mal Lust hätten. Viele sagten, sie würden gerne die Songs singen, mit denen sie groß geworden seien.“ So sei die Idee zum Rockchor 60 plus ins Rollen gekommen. Geleitet wird der Viersener Rockchor von Andrea Kaiser.

Mitsingen kann jeder, egal ob er Chorerfahrung und Notenkenntnisse hat oder nicht. „Alle Lieder sind relativ einfach, sodass wir nur Textblätter und keine Noten brauchen“, erklärte Falk. Wer das Alter von 60 Jahren nicht ganz erreicht, soll sich nicht abschrecken lassen, betonte die Leiterin der Music Academy Viersen Klaudia Raths: „Jedes Alter jenseits der 50 ist willkommen.“ Solche Rockchöre entstehen zurzeit an 14 Standorten der Music Academy in ganz Deutschland – von Aachen, über Frankfurt, bis nach Berlin. In einigen Monaten soll es ein großes Konzert geben, bei dem die Chöre aus allen Städten zusammen singen.

Ohne viele Worte ging es wenige Minuten nach Beginn der Kickoff-Probe auch schon los mit „Let the Sunshine in“ aus dem Musical „Hair“. „Ich bin baff. Das funktioniert schon richtig super“, lobte der Produzent seinen Chor. „Ihr seid ja gar kein Rentnerchor“, sagte Kaiser mit einem Augenzwinkern. „Wenn man denen in die Augen schaut, sieht man: die rocken das“, sagte Falk in der Probenpause.

Wie Falk berichtete, wurde der Rockchor 60 plus auch in den Städten, in denen die Kickoff-Probe bereits in den vergangenen Wochen stattfand, gut angenommen. „Ich bin total überwältigt, wie groß die Resonanz ist.“ Die bisher größte Teilnehmerzahl gab es in Köln mit rund 300 Anmeldungen. Auch Klaudia Raths ist sehr zufrieden: „Viersen ist nicht so groß. Dafür ist die Anmeldezahl gigantisch.“ Auch nach der ersten Probe kann man sich noch für den Rockchor 60 plus anmelden.