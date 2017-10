In Tönisvorst gab es am Dienstagabend einen größeren Feuerwehreinsatz am Real. Eine Angestellte musste ärztlich versorgt werden.

Tönisvorst. Zu einem größeren Einsatz kam es am Dienstagabend am und im Real-Markt in Tönisvorst: Laut Polizeibericht rückten gegen 19 Uhr Feuerwehr und Polizei zur Straße Höhenhöfe aus. Eine Angestellte hatte aufgrund eines starken Geruches vermutet, dass Ammoniak ausgetreten sei - und die Filalleiterin informiert. Die begann unverzüglich mit der Räumung des Marktes, so die Polizei. Die Kunden waren einsichtig - die Evakuierung verlief problemlos.

Bei der anschließenden Begehung stellte die Feuerwehr fest, dass der Geruch von einem defekten Räucherofen ausgegangen war. Der befand sich hinter der Fleischtheke in einem für Kunden nicht zugänglichen Raum.

"Eine Gefahr für Kunden hatte zu keinem Zeitpunkt bestanden, lediglich die Angestellte musste ärztlich behandelt werden", so die Rettungskräfte. Nach etwa einer halben Stunde waren alle Maßnahmen beendet - und die Kunden konnten weiter einkaufen.