Viersen. Mit dem Auftakt der Viersener Schützenfest-Saison bei der St.-Remigius-Bruderschaft Unterbeberich vom 19. bis 23. Mai ist auch das Bezirksschützenfest von Viersen Mitte verbunden.

Die Majestäten der Unterbebericher, Gerd und Birgit Maskos mit ihren Söhnen und Ministern Torben Maskos (mit Anne Mohning) und Yannik Maskos (mit Nadine Dörenkamp), sind auch zugleich der Königsstaat des Bezirksverbandes. Um 19 Uhr marschieren die St.-Remigius-Bruderschaftler los zur Errichtung des Königsmaiens am Papst-Johannes-Zentrum. Am Samstag, 20. Mai, treffen sie sich um 16.30 Uhr am Festzelt Greefsallee und ziehen durch die Sektion. Um 18 Uhr ist der Empfang des Bezirksverbandes für alle geladenen Majestäten und Präsidenten im VTHC-Vereinsheim in Oberbeberich.

Um 19 Uhr ist Antreten aller geladenen Gäste an der Königsburg mit anschließendem Umzug des gesamten Hofstaates zum Festzelt an der Greefsallee, wo die Live-Coverband Klangstadt spielt – der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 21. Mai, ist um 9.30 Uhr das Festhochamt im Papst-Johannes-Zentrum, Gladbacher Str. 230. Eine Stunde später stehen die Bruderschaftler stramm zur Parade auf der Bebebericher Straße mit folgendem großen Zapfenstreich am Gedenkkreuz Berliner Höhe/Bebericher Straße. Um 12.30 Uhr lassen sie sich zum Frühschoppen musikalisch unterhalten. Am Montag, 22. Mai, um 10 Uhr frühstücken sie gemeinsam im Festzelt und läuten den Frühschoppen ein. Um 18.45 Uhr zieht der Festzug mit Damen von der Königsburg zum Festzelt, wo um 19.30 Uhr der Königs-Gala-Ball beginnt und die Live-Coverband Klangstadt wieder unterhält (Eintritt frei). Am Dienstag, 23. Mai, um 14 Uhr machen die Unterbebericher ihren Seniorenmittag.

Ab 18 Uhr wird der Bruderschafts-König 2018/19 für die Sektion per Vogelschuss ausgeschossen. Um 19.30 Uhr klingt die Kirmes mit dem Dorfabend aus. Dazu gibt es Unterhaltung mit DJ Andy im Festzelt. Der Eintritt kostet fünf Euro. off