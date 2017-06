Jungen und Mädchen aus dem gesamten Kreis Viersen nehmen in dieser Woche an dem Projekt „Komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“ in der Viersener Festhalle teil.

Kreis Viersen. Auf eine etwas andere Art und Weise seine persönlichen Stärken kennenlernen und sich ihrer bewusst werden – das können Schüler weiterführender Schulen derzeit in der Viersener Festhalle. Im neunten Jahr wird das Projektkonzept „Komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“ durchgeführt. Dabei handelt es sich um ein interaktives Angebot zur Berufsorientierung und Lebensplanung für Jugendliche. Beteiligt sind die siebten Klassen der Realschulen und Hauptschulen sowie die achten Klassen der Förderschulen in Viersen, Kempen, Nettetal und Willich.

Projekt ist ein Baustein im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit

Seit Montag treffen sich die Schüler zum Parcours in der Viersener Festhalle, um ihre Stärken zu analysieren. Heute endet das diesjährige Projekt. Gestern waren die Kempener Schüler an der Reihe. Als endlich verspätet ihr Bus eintraf, hieß Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) als Schirmherrin der Aktion die Schüler willkommen. „Jeder hat persönliche Stärken, ihr kennt sie nur oft nicht“, sagte sie. „Bei der Suche werdet ihr bestimmt auch jede Menge Spaß haben.“

„Wo geht mein Leben hin?“ hieß es dann. Sieben Betreuer, Reisebegleiter genannt, zeigten den Schülern die Symbole mit den Aufschriften „gern mit Zahlen und Geld umgehen“, „gern Menschen helfen“, „gern organisieren“, „Spaß am Gestalten haben“, „gern mit Kraft und Geschick arbeiten“, „gern mit Natur und Umwelt arbeiten“ und „gern reden, beraten, verkaufen“. Die Schüler hoben ihre Hände bei dem jeweils für sie interessanten Symbol und folgten den Begleitern in die vier Spielstationen des „Parcours“. Sie verbrachten jeweils 20 Minuten im Zeittunnel, Labyrinth, in der sturmfreien Bude und schließlich auf der Theaterbühne.

Entwickelt hat das Projekt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, mit im Boot ist die Bundesagentur für Arbeit Krefeld. Sie wurde bei der gestrigen Vorstellung vertreten von Birgitta Kubsch-von-Harten, die ebenso gerne Auskunft gab wie Michael Hartges von Kontakt-Rat-Hilfe Viersen zur Schuldnerberatung und Suchtberatung. Eva Lerch von Sinus, dem Büro für Kommunikation, das mit dem Management des Projektes beauftragt ist, berichtete, dass „Komm auf Tour“ von den Schülern sehr gut angenommen und umgesetzt werde. Das habe sich in den vergangenen Jahren gezeigt. Etwas längerfristig betrachtet soll die Aktion der noch immer herrschenden Jugendarbeitslosigkeit ein Ende bereiten. Sie soll den Jugendlichen aufzeigen, was für sie das Beste im Job und im Leben ist.