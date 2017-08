Im ersten Bauabschnitt werden Dach und Wände saniert – der Betrieb geht derweil weiter.

Süchteln. Ein gleichmäßiges Surren kündigt die Drehbewegung des Kranes an. Der Ausleger schwenkt zur Seite. Kurze Zeit später folgt ein Poltern. Dachdecker nehmen die nächsten Ziegel ab und geben sie in den Korb am Kran. Damit vergrößert sich im Saal der Süchtelner Königsburg der freie Blick in die Wolken. Auf der einen Dachseite sind nahezu alle Ziegel schon entfernt, die Dachstuhlkonstruktion ragt wie ein Gerippe in den Himmel.

Der erste Bauabschnitt kostet etwa 230 000 Euro

„Alle Dachziegel kommen runter. Danach wird die Dachstuhlkonstruktion, die sich wirklich noch in einem guten Zustand befindet, entsprechend überarbeitet und wir beginnen mit der Dämmung sowie dem Schallschutz“, erklärt Architekt Martin Breidenbach. Rund ein Viertel der alten Ziegel können danach für die Eindeckung wiederverwendet werden. Mit ihnen soll eine zusammenhängende Teilfläche auf der Nordseite gedeckt werden.

Die 1908 errichtete Königsburg war über viele Jahre das kulturelle Zentrum Süchtelns, im Saal gab’s Konzert-, Tanz- und Bühnenveranstaltungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg eröffnete ein Kino in dem Gebäude. Jetzt haben die Sanierungsarbeiten in dem unter Denkmalschutz stehenden Bau begonnen.

Der Blick des Architekten fällt vom Dach zur Seitenwand, wo neben den alten Fenstern noch zwei zugemauerte Fensterhöhlen zu sehen sind. Ein Zustand, der sich bald ändern wird, denn im Rahmen des ersten Bauabschnittes zur Substanzerhaltung des Saalgebäudes werden diese historischen Fenster wieder geöffnet. „Alles, was wir aktuell machen, dient der reinen Substanzerhaltung des Ursprungszustandes des Gebäudes“, sagt Breidenbach. Einige Arbeiten wie die neuen Fundamente im Keller und der Betonringbalken waren dabei für die statische Verbesserung notwendig. Die ebenfalls eingerüsteten Außenwände werden beigefugt und gereinigt. Putz wird zudem erneuert und farblich aufgefrischt. Die Kosten für den ersten Bauabschnitt belaufen sich auf 230 000 Euro. Gelder aus gleich vier Fördertöpfen machen’s möglich: Denkmalmittel des Landes Nordrhein-Westfalen, der Fördertopf Bundesmittel Kultur und Medien, Gelder von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz sowie der NRW-Stiftung. Während der Sanierung geht der Kulturbetrieb in der Königsburg weiter. „Im Prinzip ist der Bau ein Teil des Kulturbetriebes. Die Kultur wird mit dem Baubetrieb vernetzt. Wir wollten nie erst alles fertigstellen und dann mit den kulturellen Angeboten starten, sondern diese in den Entstehungsprozess integrieren“, sagt Cornelia Breidenbach vom Verein Königsburg 2.0.