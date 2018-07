Der Unterbrandmeister Samuel Peters hat bereits mit 26 Jahren viele heikle Einsätze gemeistert.

Kaldenkirchen. Ruckzuck ist der junge Feuerwehrmann einsatzbereit: Ein Griff in den offenen Spint im Feuerwehrgerätehaus Kaldenkirchen, rein in Hose und Schuhe, Jacke übergezogen, Helm auf, fertig. „Im Ernstfall muss alles ganz schnell gehen, da kommt es auf Sekunden an“, sagt Samuel Peters, von allen nur Sammy genannt. Der Kaldenkirchener ist Unterbrandmeister beim Löschzug Kaldenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr Nettetal. Er hat mit seinen 26 Jahren schon etliche heikle Einsätze hinter sich – und nichts eingebüßt von seiner Leidenschaft für die Feuerwehr.

„Im Einsatz zählt jeder Handgriff. Das spult ab wie in einem Film. Erst hinterher merkt man, dass einem das auch nahegehen kann.“

Samuel Peters, Unterbrandmeister

Seit 2012 ist er dabei, durchlief die Ausbildungen und Lehrgänge, Schulungen und Übungen, erst zum Truppmann, dann zum Unterbrandmeister. Dabei musste er schon bei einem seiner ersten Einsätze ganz schön hart ran: „Da war ein Autounfall mit schwer verletzten Jugendlichen, die wir aus dem Wrack schneiden mussten“, erinnert sich Peters. „Einen von denen kannte ich aus der Schulzeit, das war schon ein Hammer.“

Ablenken lassen darf sich ein Feuerwehrmann davon jedoch nicht: „Im Einsatz zählt jeder Handgriff. Das spult ab wie in einem Film. Erst hinterher merkt man, dass einem das auch nahegehen kann“, sagt Peters. Reflektieren und erzählen, verarbeiten und sich aussprechen, das mache er daheim, bei seiner Frau, in der Familie: „Dann ist da natürlich die Kameradschaft bei der Wehr, die einen hält. Man unterstützt sich gegenseitig. Das ist eine tolle Gemeinschaft.“ Doch was bringt einen jungen Mann dazu, zur Freiwilligen Feuerwhr zu gehen – in einer Zeit, in der manche Wehren Nachwuchssorgen haben? „Retten und helfen, darauf kommt es an, das mach ich gern“, sagt Peters. Er lächelt: „Ich war schon als Kind fasziniert von so einem Löschzug, von der Technik“, sagt er.

Mittlerweile vermittelt er selbst Kindern Wissenswertes über die Wehr, etwa wenn bei Veranstaltungen ein Löschfahrzeug ausgestellt wird. Aktuell spüren auch der 26-Jährige und seine Kollegen die Auswirkungen des Wetters. „Bisher sind wir in Kaldenkirchen zwar von größeren Bränden wegen der Hitze und Trockenheit verschont geblieben, aber wir waren ein paar Mal in den Niederlanden zur Unterstützung bei größeren Flächenbränden.“