Schwalmtal-Waldniel. In der Nacht zu Samstag wurden in Waldniel diverse PKW beschädigt. Die bisher noch unbekannten Täter traten an mehr als 20 PKW die Spiegel ab. An einigen Fahrzeugen entstanden zusätzlich Kratzer im Lack. Auf der Gladbacher Straße demolierten sie ein Kinderfahrrad und warfen dies auf die Straße.

Dort hatten die Täter offensichtlich ihren " Streifzug " auch begonnen, der sie von dort über die Gladbacher Straße, Bahnhofstraße, Vogelsrather Weg bis hin zu Vogelsrath führte. Die letzte Sachbeschädigung wurde Höhe der Straße End festgestellt. Anwohnern zu Folge könnte die Tatzeit zwischen 02.00 Uhr - 05.00 Uhr liegen. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei in Viersen unter der Rufnummer 0216"/377-0./