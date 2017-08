Bei der Ferienaktion des Hubert-Vootz-Hauses wird geschraubt und gesägt – dort bauen die Jugendlichen Spielhäuser und Möbel.

Viersen. Wenn die Kinder morgens zum Bauspielplatz kommen, legen sie als erstes ihre Brote in den Kühlschrank und hängen ihre Rucksäcke an die selbstgebaute Garderobe: Dann wird gearbeitet. In drei Wochen der Sommerferien, seit dem 7. und bis zum 25. August, findet die Ferienaktion Bauspielplatz des Hubert-Vootz-Hauses statt.

In dieser Zeit sägen, bauen und malen bis zu 60 Kinder auf dem Schulhof der ehemaligen Grund- und Hauptschule am Pestalozziweg in Viersen. Bereits 2009 und 2016 wurde diese Aktion angeboten. „Das war der Knaller schlechthin“, sagt Otto Strutz, Leiter des Jugendheims in Viersen. Das Interesse ist so gestiegen, dass in diesem Jahr der Zeitraum, in dem die Kinder aus Holzpaletten eigene Hütten und Möbel bauen, von zwei auf drei Wochen verlängert wurde. Was man dafür braucht? „Balken, Sägen, Hammer, Nägel, Pflaster“, sagt der Aktionsleiter und lacht, „und zwar genau in dieser Reihenfolge.“

„Jedes Mal, wenn ein Kind mit dem Smartphone spielt, stirbt irgendwo ein Abenteuer auf einem Baum.“

Otto Strutz, Leiter des Hubert-Vootz-Hauses

Die Kinder sind zwischen sechs und zwölf Jahre alt und werden von einem 15-köpfigen Team betreut. Etwa 15 Teenager zwischen 13 und 18 helfen zusätzlich aus – in den vergangenen Jahren waren es meist nur drei bis vier. Sie unterstützen die Betreuer und bauen an eigenen Projekten, von denen alle profitieren. So haben sie bereits einen Kiosk sowie die Garderobe für die Rucksäcke gebaut. Seit dem Frühjahr hatte das Team des Hubert-Vootz-Hauses die Ferienaktion geplant. Damit wollen die Organisatoren Kinder nach draußen locken, weg von Handy und Spielekonsole. „Jedes Mal, wenn ein Kind mit dem Smartphone spielt, stirbt irgendwo ein Abenteuer auf einem Baum“, sagt Strutz bedauernd.

Auch bei Regen gibt es auf dem Bauspielplatz keine Pause

Die Teilnehmer haben Freude an der Aktion: Selbst bei Regen sei es schwierig, sie von ihren Bauwerken weg und ins Trockene zu bringen, erzählt er. Auch bei schlechtem Wetter gibt es ein Programm: In einem überdachten Bereich des Schulhofs werden Möbel gebaut – Wikingerstühle sind in diesem Jahr auch bei den Eltern der Renner. Mittags essen alle zusammen, danach wird weiter gearbeitet. In kleinen Gruppen, die jeweils von Helfern betreut und unterstützt werden, können die Kinder kreativ werden und nach Herzenslust bauen und werken.