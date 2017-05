Viersen. Schädlingsbekämpfer Jürgen Rütten sieht sich den grauen Lagerkasten der Post genauer an. „Irgendwas ist hier drunter“, sagt er, während er daneben hockt – in einem Grünstreifen an der Straße Am Kronenfeld. Anwohner vermuten, dass Ratten dieses flache Dickicht besiedelt haben, es womöglich einen Hohlraum unter dem Kasten gibt. Damit Rütten das überprüfen kann, müsste das Grün entfernt, das Eigentum der Post am besten komplett abmontiert werden. „Wir kontaktieren die Post und klären das“, kündigt Thomas Biener vom Ordnungsamt an.

Mit weiteren Stadtvertretern und Jürgen Rütten ist er gestern zum Kronenfeld gekommen, um nach einer Lösung für das Rattenproblem zu suchen. Anwohner beobachten seit Sommer 2016 immer wieder, wie Ratten zwischen zwei Grünflächen hin und her huschen – die Stadt unternehme nichts, klagten sie.

Grünrückschnitt ist aktuell nur mit Sondergenehmigung erlaubt

„Wir wollen Ihnen helfen, und wir werden das Problem auf jeden Fall in den Griff kriegen“, betont Biener beim Ortstermin. „Aber wir müssen uns natürlich an Gesetze halten.“ Die Grünfläche, in der auch der Postkasten aufgestellt ist, könne kurzfristig zurückgeschnitten werden, sagt er. „Das ist Straßenbewuchs, das kann in 14 Tagen passieren“, ergänzt Nicole Strucken vom Grünflächenamt. Doch die etwa 30 Quadratmeter große Fläche mit Bodendeckern vor dem Haus von Anwohner Heinz-Ulrich Gebel zu lichten, ist nicht so einfach. Zwischen März und Oktober ist Rückschnitt nur in Sonderfällen erlaubt – „als untere Landschaftsbehörde muss der Kreis Viersen dieser Ausnahmegenehmigung zustimmen“, erläutert Strucken. Ihr Kollege Biener ist zuversichtlich: „In vier Wochen ist das Grün-Problem erledigt“, sagt er. Eine Ausnahmegenehmigung werde erteilt, „wenn eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vorliegt“. Ratten stellten eine solche Gefahr dar.

Die Anwohner hoffen, dass ihnen bald vor ihren Haustüren keine Ratten mehr begegnen – und dass die wild bewachsene Fläche einer kleinen Wiese mit Bänken weicht. „An eine Wiese als Ersatz habe ich auch schon gedacht“, sagt Biener. Doch jetzt müsse erst mal der Kreis Viersen seine Genehmigung erteilen.