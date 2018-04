Die etwa 40 Kilometer lange Fahrt beginnt am Sonntag, 11 Uhr.

Viersen/Nettetal. Wie schön es in der Heimat ist, entdecken Radfahrer bei den Touren des Monats, die der Kreis Viersen in Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) regelmäßig vom Frühling bis zum Herbst anbietet. Die Radroute des Monats April führt von Dülken zu den Nettetaler Seen. Wer die 40 Kilometer lange Strecke nicht alleine fahren möchte, kann am Sonntag, 8. April, an einer geführten Tour mit Hartmut Genz vom ADFC teilnehmen.

Die Radler treffen sich um 11 Uhr auf dem Parkplatz an der Schulstraße in Dülken. Die Teilnahme ist kostenfrei. Auf halber Strecke kehren die Radfahrer gemeinsam ein.

Die Route geht an Mühlen und Burgen vorbei

Start der Route ist an der Dülkener Pfarrkirche St. Cornelius. Dort befindet sich ein Wegweiser für Radfahrer, auf dem in roter Schrift auf weißem Grund der Knotenpunkt (KP) 40 angegeben ist. Durch die Dülkener Altstadt fahren die Radler an der „historischen Meile“ entlang: An elf Standorten im Stadtkern erfahren sie auf Info-Stellen Wissenswertes über die Geschichte Dülkens. Auf ruhigen Wegen geht es weiter zur Dülkener Nette und über KP 65 in Dilkrath zu KP 9 in der Happelter Heide. Auf teils unbefestigten Wegen folgen die Radfahrer den Schildern zu KP 50 in Schaag. Auf dem Weg zu KP 13 durchqueren sie Lötsch und erreichen die Nettetaler Seen.

Die Tour führt am Breyeller See und am Nettebruch vorbei zur Nelsenmühle, einer ehemaligen Getreidemühle. Sie ist heute bewohnt. Weiter geht es zum Windmühlenbruch. Hinter dem Ferkensbruch passieren die Ausflügler die Neumühle und erreichen KP 1. Am kleinen Wittsee vorbei geht es weiter über ehemalige Bahntrassen zu KP 63, vorbei an Burg Bocholtz, über KP 18 in Dornbusch in Richtung KP 96 im Zentrum von Süchteln. Am Schluss führt die Tour zu den Süchtelner Höhen, bergab durch den Wald zu KP 92 am Bahnhof in Dülken und von dort zum Startpunkt. biro