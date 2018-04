Eine Strecke über rund 25 Kilometer führt von Waldniel aus durch idyllische Siedlungen.

Kreis Viersen. Mit dem Rad unter frisch ergrünten Baumkronen, an Backsteinhäusern, Mühlen und blühenden Gärten vorbei: Eine rund 25 Kilometer lange Strecke führt in den Bruchwald der Schwalm.

Die Runde beginnt am Sportplatz in Waldniel. Zunächst Richtung Rüsgen fahren und anschließend dem Radweg Richtung St. Anton folgen, am Kockskamp dann links Richtung Schule an der Schwalm und über den Sonnenweg auf die Polmansstraße fahren. Dieser bis zur Kreuzung Sternstraße folgen, an der Sternstraße rechts Richtung Felder radeln. Bis zum Ende durchfahren, dann geht’s nach links auf den Buschweg, an der dritten Kreuzung anschließend rechts auf die Kahrstraße. Knapp 1,5 Kilometer der Kahrstraße Richtung Brempt folgen. Wer mag, kann hier beispielsweise im Café „Kännchen“ an der Schwalm oder im Restaurant „La Chapelle“ Rast machen. Wer sich seine Mahlzeit eingepackt hat und lieber picknicken möchte, kann es sich am Ufer der Schwalm gegenüber der Brempter Mühle bequem machen. Eine Sitzgruppe mit Tisch bietet hier die Möglichkeit, sich hinzusetzen und den Blick auf die Schwalm zu genießen.

Vorbei an Backsteinhäusern, blühenden Gärten und Koppeln

Die Brücke anschließend überqueren und der Straße Zur Brücke folgen, die zur Kapellenstraße führt. An das Ende der Kapellenstraße schließt ein Weg an, der unter der A52 zum Brempter Weg führt. Der Strecke bis zur Hochstraße folgen. Die Hochstraße überqueren und der Straße Am Kamp folgen. An der Polizeiwache und Feuerwehr Niederkrüchten links auf die Stadionstraße fahren. Der Stadionstraße bis zum Campingplatz Pannenmühle folgen. Dort links abbiegen auf die Straße Pannenmühle.

Auf der Straße Pannenmühle/K29 bleiben. Die Straße heißt ab einem Stück kurz vor der L371 nicht mehr Pannenmühle, sondern Lüttelforst, führt aber ohne Unterbrechung etwa sieben Kilometer bis zur L3. Auf der gesamten Strecke finden sich Bauerncafés oder andere Lokalitäten, die Kaffee, Kuchen oder einen herzhaften Imbiss auf der Tour anbieten. Die Straße führt an Backsteinhäusern, blühenden Gärten, Wäldern und Koppeln vorbei – ein sehr idyllischer Streckenabschnitt.

Dann an der L3 rechts Richtung Balkhoven fahren. Diese wird kurz vor dem Heidehaus zur Dülkener Straße. Hinter dem „Ristorante La Tosca“ rechts Richtung Schwaam abbiegen. Von der Schwaamer Straße auf Höhe des Hotels und Restaurants Haus Schüppen und der Töpferei Oberheid (ausgeschildert) links abbiegen. Der Straße Zum Thomeshof bis zum Ende folgen. Danach links auf die Straße In Bollenberg fahren und der Straße durch den Wald bis zur Molzmühle im Schwalmbruch folgen.