Einem 65-jährigen Viersener wird vorgeworfen, ein Mehrfamilienhaus angezündet zu haben.

Viersen. Seit gestern muss sich ein Viersener vor dem Mönchengladbacher Landgericht verantworten: Die Anklage lautet auf schwere Brandstiftung: Helmuth B. (65) wird vorgeworfen, im Dezember 2017 in einem Mehrfamilienhaus zunächst alte Zeitungen angezündet und diese dann über am Boden liegende Kleidung gehalten zu haben. Diese fingen ebenfalls Feuer. Daraufhin habe der Angeklagte seine Wohnung verlassen. Das Feuer habe sich in der Wohnung ausgebreitet, schnell hätten auch alle Fenster- und Türrahmen gebrannt.

Mehrere Hausbewohner erlitten Verletzungen

Die übrigen Bewohner des Hauses seien durch den Rauch sowie einen Rauchmelder auf das Feuer aufmerksam geworden. Durch die starke Rauchentwicklung sei das Verlassen des Hauses über das Treppenhaus für sie unmöglich gewesen. Anwohner des Erdgeschosses hätten ihre Wohnungen über die Terrassen, Bewohner des ersten Obergeschosses durch die Fenster verlassen müssen, um sich den giftigen Dämpfen und dem Rauch zu entziehen. Ein Zeuge rettete sich mittels einer Leiter, die ein Nachbar ihm ans Fenster stellte. Mehrere Anwohner erlitten Rauchvergiftungen und mussten ärztlich behandelt werden. Ein Zeuge habe sich bei seinem Sprung aus dem Fenster im ersten Stock zusätzlich einen Trümmerbruch zugezogen, der nicht folgenlos verheilen werde. Alle Wohnungen seien durch die starke Verrußung unbewohnbar geworden. Laut Kammer wird der Schaden auf eine sechsstellige Summe geschätzt.

Der Angeklagte will am nächsten Verhandlungstag aussagen

Der Angeklagte habe wenige Minuten nach der Tat selbst den Notruf gewählt und angegeben, er habe seine Wohnung angezündet und benötige Hilfe. Zudem habe er geäußert, nicht mehr leben zu wollen. Eine nach der Festnahme entnommene Blutprobe ergab 1,75 Promille. Gestern wurde die Anklage verlesen, zudem einige Fragen zur Person an den Angeklagten gestellt. Der 65-Jährige machte Anstalten, bei der ersten Frage des Richters aufzustehen, wurde aber belehrt, dass er dies nicht müsse. B. machte einen ruhigen und freundlichen Eindruck, beantwortete die Fragen bereitwillig und sogar teilweise mit Humor. „Ich bin dreimal glücklich geschieden, habe zwei Söhne.“ Bezüglich der Vorkommnisse des Tattages wolle er aussagen, stellte er klar. Dies geschieht nun am nächsten Verhandlungstag.

Im Vorfeld der Verhandlung hatte das Gericht eine Untersuchung des Angeklagten durch einen psychiatrischen Gutachter beauftragt, um die Schuldfähigkeit sowie eine mögliche Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder die Durchführung einer Entziehungskur zu prüfen. Die Verhandlung wird am Donnerstag, 14. Juni, fortgeführt. Dann sollen neben dem Angeklagten auch mehrere Zeugen und der Sachverständige gehört werden.