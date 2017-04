Programm für „Sport im Park“ steht

Viersener Vereine präsentieren kostenlose Kurse im Casinogarten.

Viersen. Zusammen mit der Stadt Viersen, der Barmer-Krankenkasse und den lokalen Sportvereinen startet der Stadtsportbund im Mai das Projekt „Sport im Park“. Bis zum September bieten die Initiatoren im Casinogarten ein kostenloses Sportprogramm an. Insgesamt sechs Vereine beteiligen sich, Interessierte können aus neun Sportarten wählen. Vorbild für die Aktion ist das Pilotprojekt aus Willich. Mehr als 800 Teilnehmer nahmen dort das Angebot wahr. Da es in Viersen eine größere Anzahl von Vereinen gibt, könnte die Teilnehmerzahl hier sogar übertroffen werden.

Eine Anmeldung für die kostenlosen Kurse ist nicht nötig

Profitieren sollen von „Sport im Park“ Vereine und Sportler. Für die Vereine diene das Projekt im Freien als Plattform, auf der sie sich präsentieren und neue Mitglieder gewinnen können, erklärt Storck. Hobbysportler hingegen können die Gelegenheit nutzen, an einem zentral gelegenen Ort kostenlos Sport zu treiben, wie Holger Keller vom City-Management sagt. Es unterstützt das Projekt vor allem in Sachen Werbung. Finanziert wird die Aktion von der Barmer-Krankenkasse. Durch ihre Unterstützung ist das Programm für die Teilnehmer kostenlos. „Auch eine Anmeldung für die Kurse ist nicht nötig“, sagt Esther Storck. Jeder Kurs werde von mindestens einem Übungsleiter geleitet – sollte schlechtes Wetter herrschen, soll dieser auch vor Ort sein, um den jeweiligen Kurs abzusagen. Die Kurse dauern in der Regel rund eine Stunde. Der Stadtsportbund bittet die Teilnehmer darum, Sportkleidung, ein Handtuch, eine Sportmatte sowie Getränke mitzubringen.

Im Casinogarten können Interessierte aus verschiedenen Angeboten wählen. Der Viersener TV bietet Funktionelles Training sowie Badminton und Speedminton an. Letzteres ist eine schnellere Variante von Badminton. Asiatische Kampfkunst gibt es in den Kursen der Kampfsportgemeinschaft „Oh-Do-Kwan“. Beim Budo-Club können die Teilnehmer sowohl Tai-Chi als auch Qi-Gong erlernen. Der ASV Süchteln bietet Pilates-Kurse an. Sport für Hund und Herrchen gibt es im Programm von „Freundliche Hunde“. Rückenfitness-Kurse bietet der Verein „Sport für betagte Bürger“ an – ausdrücklich nicht nur für Senioren.

Das Kursprogramm gibt es im Internet.

www.ksb-viersen.de