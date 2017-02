Kreis Viersen. Die Polizei ist mit dem Einsatzverlauf und dem Verhalten der allermeisten Jecken sehr zufrieden. Beim Altweiber-Einsatz gab es 79 Platzverweise. Im Vergleich zum Vorjahr (52) stellt dieses eine Steigerung dar, unterstreicht jedoch die konsequente Vorgehensweise der Polizei.

Insgesamt mussten 16 Personen in Gewahrsam genommen werden. Erschwerend kam für die Einsatzkräfte hinzu, dass durch das Sturmtief „Thomas“ viele Einsätze anfielen.

Auch in diesem Jahr gibt es an den Karnevalstagen eine Vielzahl von Verkehrskontrollen. Am Donnerstag wurde lediglich ein Autofahrer alkoholisiert am Steuer erwischt, sein Führerschein wurde eingezogen.